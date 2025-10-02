Die Erkältungssaison ist offiziell angelaufen. Viele fragen sich momentan, wie man einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 oder anderen Erregern von Atemwegserkrankungen vorbeugen kann. Eine Studie aus Deutschland macht nun auf die potenziell schützenden Eigenschaften eines gängigen antiallergischen Nasensprays aufmerksam.

Weniger Infektionen und Symptome durch Azelastin

Präparate mit dem Wirkstoff Azelastin könnten das Risiko einer Corona-Infektion verringern, heißt es vonseiten der Forschungsgruppe der Universität des Saarlandes. Konkret konnte das Antihistaminikum die Ansteckungswahrscheinlichkeit in einer Studie, die im Fachjournal JAMA Internal Medicine veröffentlicht wurde, um zwei Drittel senken. Auch andere Schnupfenviren konnten damit abgewehrt werden.

Das Team um Robert Bals, Direktor der Klinik für Innere Medizin V am Universitätsklinikum und Professor für Innere Medizin an der Universität des Saarlandes, teilte 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Gruppen. Die erste Gruppe, 227 Personen, erhielt dreimal täglich einen Nasenspray mit dem Wirkstoff Azelastin für insgesamt 56 Tage. 223 Personen der Kontrollgruppe sprühten sich im selben Zeitraum ebenfalls dreimal täglich ein Präparat in die Nase – allerdings ein wirkstoffloses Placebo. "2,2 Prozent der Azelastin-Gruppe haben sich im Beobachtungszeitraum mit SARS-CoV-2 infiziert, in der Kontrollgruppe, die das Placebo erhielt, war der Anteil mit 6,7 Prozent infizierter Personen dreimal so hoch", fasst Bals das Ergebnis zusammen. Bestätigt wurden die Infektionen per PCR-Test.

Das Antihistaminikum hatte auch darüber hinaus Effekte: In der Azelastin-Gruppe konnten auch weniger symptomatische SARS-CoV-2-Verläufe, eine insgesamt geringere Anzahl an nachgewiesenen Atemwegsinfektionen und hierbei auch eine niedrigere Rate an Rhinovirus-Erkrankungen beobachtet werden. Rhinoviren sind die häufigsten Erreger von Erkältungen, können aber auch schwerwiegendere Atemwegserkrankungen auslösen. Von den 227 Personen, die den Azelastin-haltigen Nasenspray erhielten, entwickelten 1,8 Prozent eine Rhinovirus-Infektion. "In der Kontrollgruppe lag der Anteil der Infizierten mit 6,3 Prozent ähnlich hoch wie bei SARS-CoV-2", präzisiert Bals.