Corona: Blutgerinnung ist für den "Gehirnnebel" verantwortlich

1 von 8 Covid-Patienten im Spital leidet unter Langzeitfolgen

"Einer von acht (Covid-19-)Patienten bekommt innerhalb von sechs Monaten nach der akuten Infektion eine Diagnose von neurologischen oder psychiatrischen Problemen. Unter diesen Symptomen sind kognitive Defizite (inklusive 'Brain Fog') ganz besonders beunruhigend. Sie sind häufig, halten lange an und können die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen", schrieben Taquet und seine Co-Autoren.

Bei der Analyse und den Nachuntersuchungen stießen die Wissenschafter auf folgende Zusammenhänge: Während der akuten Covid-19-Erkrankung im Vergleich zu dem Entzündungsmarker CRP (c-reaktives Protein) erhöhte Werte an dem Blutgerinnungsfaktor I (Fibrinogen) führte in der Folge bei Patienten häufiger zu objektiv messbaren kognitiven Störungen (MoCA-Test; visuell-räumliches Vorstellungsvermögen, Benennung von Objekten, Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisprobleme etc.). Fibrinogen wird in der Leber gebildet. Erhöhte Werte im Blut deuten ebenfalls auf Entzündungsvorgänge hin, die auch die Blutgerinnung aktivieren.

Wie sich der Gehirnnebel auswirkt

Auch in einem Test für subjektiv wahrgenommene kognitive Probleme zeigten die Probanden mit erhöhten Fibrinogenwerten signifikant schlechtere Ergebnisse. Möglicherweise steht das im Zusammenhang mit der Bildung von Mikrothromben im Gehirn. Fibrinogen kann aber auch Nervenzellen im Gehirn direkt schädigen.

Die kognitiven Probleme äußern sich folgendermaßen:

Verwirrung

Verlust des Kurzzeitgedächtnisses

Kommunikations- und Verständnisprobleme

Konzentrationsschwierigkeiten

Verlangsamung des Denkens und Schwierigkeiten beim Erinnern

➤ Mehr lesen: Long Covid: "Gehirnnebel" lässt Betroffene um 10 Jahre altern

Der zweite Marker war D-Dimer. Dieses Protein-Fragment ist der klassische Marker für Thrombosen. Schnelltests darauf werden weltweit eingesetzt, um zum Beispiel im Verdachtsfall das Vorliegen einer Lungenembolie auszuschließen oder einen solchen Verdacht zu erhärten. Die britischen Wissenschafter entdeckten auch für erhöhte D-Dimer-Werte im Blut einen signifikanten Zusammenhang mit kognitiven Störungen. Hier allerdings zeigte sich ausschließlich in dem Test für subjektiv wahrgenommene Denkleistungsstörungen eine Korrelation. In dem Test auf objektiv nachweisbare Komplikationen zeigte sich kein Zusammenhang.