Long Covid: "Gehirnnebel" lässt Betroffene um 10 Jahre altern

Für die Studie, die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, wurden insgesamt mehr als 5.100 Personen mit 12 kognitiven Tests hinsichtlich Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, Denken und motorischer Kontrolle untersucht. Der Fokus lag dabei auf Geschwindigkeit und Genauigkeit. Die Tests wurden 2021 und 2022 in zwei Durchgängen durchgeführt. Die Teilnehmer wurden mittels Smartphone App rekrutiert.

➤ Mehr lesen: Long Covid: Warum ein tieferes Verständnis der Erkrankung notwendig ist