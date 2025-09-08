Eine großangelegte kanadische Studie hat gezeigt, dass Frauen, die vor ihrer Schwangerschaft eine Computertomographie (CT) erhielten, ein höheres Risiko für Fehlgeburten und angeborene Fehlbildungen beim späteren Kind aufwiesen. Analysiert wurden die Daten von mehr als fünf Millionen Schwangerschaften. Dabei erfassten die Forschenden die Anzahl der CT-Untersuchungen, die bis zu vier Wochen vor dem vermuteten Zeitpunkt der Befruchtung durchgeführt worden waren.

Insgesamt hatten 687.692 Frauen vor der Empfängnis eine CT-Untersuchung. Von allen bestätigten Schwangerschaften endeten 10,4 Prozent mit einem spontanen Verlust – darunter Fehlgeburten, Eileiterschwangerschaften oder Totgeburten. Bei Frauen mit einer CT-Untersuchung lag die Rate des Schwangerschaftsverlusts bei 117 pro 1.000 Frauen. Mit zwei CT-Untersuchungen stieg sie auf 130 pro 1.000, bei drei oder mehr Untersuchungen sogar auf 142 pro 1.000. Zum Vergleich: Frauen ohne vorherige CT-Untersuchung erlitten in 101 von 1.000 Fällen einen Schwangerschaftsverlust.

Besonders deutlich zeigten sich die Unterschiede, wenn die CT-Untersuchungen den Bauch, das Becken oder die untere Wirbelsäule betrafen. Zudem stellten die Studienautoren fest, dass das Risiko für einen spontanen Schwangerschaftsverlust umso höher war, je näher die CT-Untersuchung am geschätzten Zeitpunkt der Empfängnis lag. Auch die Rate angeborener Fehlbildungen stieg: von 62 pro 1.000 Lebendgeburten bei Frauen ohne CT-Untersuchung auf bis zu 105 pro 1.000 bei Frauen mit drei oder mehr CT-Untersuchungen.