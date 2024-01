Neuer Ansatz zur Behandlung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen

Durchfälle, Bauchschmerzen, Übelkeit und ein allgemeines Krankheitsgefühl – wer unter chronisch-entzündlichen Erkrankungen leidet, ist im Alltag oft stark eingeschränkt. Die beiden häufigsten Erkrankungen sind Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Etwa 60.000 bis 80.000 Menschen sind Schätzungen zufolge davon betroffen.

Die genauen Ursachen chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen sind noch nicht eindeutig geklärt. Man weiß aber, dass ein bestimmtes Protein mit der Bezeichnung CDHR5, bei Betroffenen in reduziertem Ausmaß vorhanden ist. Wiener Forscher vom Zentrum für Krebsforschung und dem Comprehensive Cancer Center an der MedUni Wien fanden nun aber einen weiteren Ansatz, der mit der Entstehung der Darmerkrankungen in Zusammenhang stehen und zur Entwicklung von Therapien beitragen könnte.

