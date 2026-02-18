"Schockierend": Höheres Chikungunya-Risiko auch in Österreich

Das von asiatischen Tigermücken weitergegebene Chikungunya-Virus ist bereits bei niedrigeren Temperaturen übertragbar als bisher angenommen: Das bedeutet, dass auch in Österreich eine Übertragung zwischen Mai und September möglich ist, mit dem höchsten Risiko im Juli und August, heißt es in einer jetzt veröffentlichten Studie. Österreich fällt u. a. mit Deutschland und der Schweiz in die mittlere Risikogruppe. Die Risiken für die öffentliche Gesundheit sind damit größer als bisher angenommen. Zu den Ländern mit dem höchsten Risiko in Europa zählen Albanien, Griechenland, Italien, Malta, Spanien und Portugal. Dort sind laut der neuen Studie Ansteckungen für mehr als sechs Monate im Jahr möglich.

Chikungunya Eine Chikungunya-Erkrankung äußert sich klassisch mit Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen (Chikungunya = "der gekrümmt Gehende"), Kopfschmerzen und oft auch einer Bindehautentzündung. Die akute Erkrankung klingt üblicherweise nach etwa einer Woche ab. Diese Gelenks- und Muskelschmerzen können sehr unangenehm sein und so weit gehen, dass die betreffende Person in ihrem täglichen Leben stark behindert wird. Bei 20 bis 25 Prozent der Betroffenen halten die Gelenksbeschwerden über Monate, teilweise sogar über Jahre, an. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Bewegungsunfähigkeit kommen. Chikungunya wurde erstmals 1952 in Tansania diagnostiziert. In den tropischen Regionen der Welt kommt es jährlich zu millionenfachen Infektionen. In Österreich sind bisher nur von Reisenden importierte Infektionen nachgewiesen, laut AGES waren es im vergangenen Jänner 13 Fälle. Ein lokaler Infektionsfall durch eine Mücke in Österreich ist bisher nicht nachgewiesen.

Übertragung des Virus bereits ab zirka 14 Grad möglich Hintergrund dieser neuen Risikoeinschätzung: Laut der neuen Studie ist eine Übertragung des Virus auf Menschen bereits im Temperaturbereich ab zirka 14 Grad möglich. Diese 14 Grad Celsius sind um zwei bis zweieinhalb Grad weniger als bisher angenommen. "Das ist ein ziemlich schockierender Unterschied", werden die Forschenden in der britischen Zeitung The Guardian zitiert. Die Obergrenze für eine Virusübertragung liegt bei zirka 32 Grad, die optimale Temperatur beträgt 26 Grad. Sandeep Tegar vom britischen Zentrum für Ökologie und Hydrologie ist der Hauptautor der Studie, die im Fachblatt Journal of Royal Society Interface erschienen ist. Zu den Ergebnissen der Studie sagt er: "Die Rate der globalen Erwärmung in Europa ist ungefähr doppelt so hoch wie die globale Erwärmungsrate. Die niedrigere Temperaturgrenze für die Virusausbreitung ist von großer Bedeutung, sodass unsere neuen Schätzungen ziemlich schockierend sind. Die nordwärts gerichtete Ausbreitung der Krankheit ist nur eine Frage der Zeit."

Auswertung von 49 früheren Studien Auf die niedrigere Temperaturgrenze kamen die Forschenden durch die Auswertung der Daten von 49 früheren Studien zu Chikungunya. Erstmals wurden dabei die Zusammenhänge zwischen der Inkubationszeit und der lokalen Temperatur analysiert. In den vergangenen Jahren gab es bereits größere Ausbrüche in Südeuropa (Italien, Südfrankreich und Spanien). Bei einem Ausbruch 2007 in der Nähe von Ravenna wurden mehr als 200 Fälle bestätigt. In Südfrankreich waren es im Vorjahr bereits 800 Fälle – darunter allerdings viele importierte aus französischen Überseegebieten wie Réunion, die dann aber auch zu lokalen Infektionen führten. Im vergangenen Jahr wurde der erste lokale Chikungunya-Fall in Mitteleuropa bestätigt: Im Elsass, Frankreich, hat sich ein Mensch mit dem Chikungunya-Virus angesteckt – es handelte sich dabei um keinen Rückkehrer aus den Tropen oder Subtropen, sondern um eine Person, die sich nur rund um Straßburg aufgehalten hat.