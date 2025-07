Lokaler Chikungunya-Fall in Mitteleuropa: Was bedeutet das für die Zukunft?

"Diese Gelenks- und Muskelschmerzen können sehr unangenehm sein und so weit gehen, dass die betreffende Person in ihrem täglichen Leben stark behindert wird", betont Kollaritsch. "Bei 20 bis 25 Prozent der Betroffenen halten die Gelenksbeschwerden über Monate, teilweise sogar über Jahre, an." Im schlimmsten Fall kann es zu einer Bewegungsunfähigkeit kommen.

„In der Regel gehen diese auf frisch infizierte Reiserückkehrer aus tropischen oder subtropischen Gebieten, die dort von einer infizierten Mücke gestochen wurden und in deren Blut das Virus noch zirkuliert“, sagt der Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmeduni). „Wenn in Europa diese Personen dann neuerlich von einer Tigermücke gestochen werden, kann sich die lokale Mücke mit dem Virus infizieren. Wird sie bei ihrer Blutmahlzeit gestört und sticht deshalb eine weitere Person, kann sie das Virus übertragen.“

„Das Chikungunya-Virus ist – ebenso wie Dengue – in Österreich nicht endemisch, zirkuliert also nicht dauerhaft bei uns“, sagt der Tropenmediziner Herwig Kollaritsch. „Es könnte aber irgendwann auch bei uns zu kleineren Infektionsketten, ausgelöst durch Reiseheimkehrer, kommen. Aber noch sind die Winter zu kalt, als dass sich das Virus dauerhaft etablieren kann – das wird auch so bleiben, so lange wir keine subtropischen Temperaturen im Winter bekommen.“

Ja, die Nachweise steigen (siehe Grafik). In den Großräumen Graz, Linz und Wien gibt es mittlerweile ganzjährig etablierte Populationen – zumindest Eier können in geschützten Bereichen den Winter überdauern. „Aber in diesen Populationen zirkulieren keine Viren. Für eine lokale Infektionskette braucht es zum Start einen importierten Fall“, betonen Nowotny und Kollaritsch.

Nowotny: „Es ist eine Sache der Wahrscheinlichkeit: Wie viele importierte Infektionen gibt es und wie viele lokale Tigermücken?“ Durch den Klimawandel werden wir aber zunehmend mehr Tigermücken in Österreich sehen, sind die Experten überzeugt. Derzeit werden jährlich rund 100 Dengue- und 10 Chikungunya-Fälle importiert. "Aber noch fehlt in Mitteleuropa die notwendige Mückendickte für häufigere lokale Infektionen.-"

Wann wird eine Impfung empfohlen?

In Österreich sind zwei Impfstoffe gegen Chikungunya ab dem vollendeten 12. Lebensjahr zugelassen. „In Europa ist die Impfung in keinem Land angeraten, das wäre völlig übertrieben“, betont Tropenmediziner Kollaritsch. Viele infizierte Reiserückkehrer waren etwa in Mauritius, La Réunion. Sri Lanka, dort gibt es lokale Ausbrüche. Das Virus kommt aber in vielen tropischen und subtropischen Gebieten vor: "Hier muss man sich zeitgerecht in einer reisemedizinischen Ordination beraten lassen." Ob eine Impfung notwendig ist, hängt immer auch von der Art der Reise ab und auch davon, ob man konsequent Mückenschutz verwendet: "Der ist hoch effektiv und oft reicht das völlig aus." Dort, wo es akute Ausbrüche gibt, wie derzeit auf La Réunion, sei aber eine Impfung auf jeden Fall sinnvoll.

Was unterscheidet die beiden Impfstoffe?

Der in Wien von der Firma Valneva entwickelte Impfstoff Ixchiq ist ein Lebendimpfstoff, der aber bei Personen höheren Alters, ab 60 bis 65 Jahren, derzeit nicht verwendet werden sollte, heißt es in der derzeitigen Fassung der Impfempfehlungen des Gesundheitsministeriums. "Denn bei älteren Personen kann er möglicherweise schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen", sagt Kollaritsch. Noch sei das nicht ganz abgesichert, aber es konnten im Frühjahr 2025 bei einer Impfaktion auf La Réunion einzelne derartige Fälle beobachtet werden: "Es muss aber erst abgeklärt werden, was tatsächlich die Ursachen waren." Die Nebenwirkungen ähneln dem Verlauf einer Chikungunya-Infektion.

Freitag gab das Sicherheitskomitee der Europäischen Arzneimittelagentur EMA die Empfehlung bekannt, dass einerseits die vorübergehende Einschränkung der Impfung von Personen über 65 Jahren, die während der Überprüfung eingeführt wurde, nun aufgehoben wird. Der Impfstoff sollte für Menschen aller Altersgruppen aber nur dann verabreicht werden, wenn ein erhebliches Risiko einer Chikungunya-Infektion besteht, und zwar nach sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiken". Die meisten schwerwiegenden Nebenwirkungen traten bei älteren Menschen auf, schreibt die EMA in einer Aussendung: "Ixchiq löst jedoch wirksam die Produktion von Antikörpern gegen das Chikungunya-Virus aus, was insbesondere für ältere Menschen von Vorteil sein kann, die ein erhöhtes Risiko für eine schwere Chikungunya-Infektion haben."

"Es gibt aber einen zweiten Impfstoff, einen Totimpfstoff, Vimkunya, der auch bei über 60-Jährigen völlig problemlos ist", betont Kollaritsch. Beide Impfstoffe seien mittlerweile in der EU verfügbar.