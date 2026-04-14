Bei Bipa erhältlich: Was kann der Bluttest fürs Wohnzimmer?

Nur jeder Fünfte in Österreich nutzt die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung und lässt dabei seine Blutwerte präventiv untersuchen. Häufige Gründe, die genannt werden: viele handeln erst im Krankheitsfall (31%), empfinden präventive Maßnahmen als unangenehm (28%) oder haben keine Zeit (14%). Das geht aus einer aktuellen repräsentativen Gallup-Umfrage für Österreich mit 1.000 Teilnehmenden hervor. In diese Kerbe schlägt ein neues Angebot der Drogeriekette Bipa gemeinsam mit dem Gesundheitsunternehmen MavieMe, die ab 16. April drei neue Bluttests für zuhause anbieten. Sie werden in allen Bipa-Filialen sowie im Onlineshop erhältlich sein. Doch was wird gemessen und wie?

3 verschiedene Tests je 149 Euro Insgesamt umfasst das Sortiment drei Gesundheitstests für alle ab 18 Jahren. Sie decken unterschiedliche Schwerpunkte ab und kosten je 149 Euro. Enthalten ist das jeweilige Testkit, die Auswertung sowie eine ärztliche Online-Beratung. Erhältlich sind ein „Frauengesundheits-Check“ zur Analyse ausgewählter Hormon-, Eisen- und Vitaminwerte, die besonders für Frauen relevant sind. Weiters ein „Longevity-Check“ mit Werten zu Fettstoffwechsel, hormoneller Balance und Entzündungsstatus, die häufig in Bezug auf Herz-Kreislauf-System, Stoffwechsel und Entzündungsprozesse betrachtet werden. Und drittens ein „Nährstoff-Check“, bei dem einzelne Mikronährstoffe, wie die Vitamine B12 und D, Magnesium sowie Ferritin ausgewertet werden. Letzteres gibt Aufschluss über die Eisenspeicher im Körper. Die Proben werden mit einem beiliegenden Rücksendekuvert verschickt und in einem Labor außerhalb Österreichs ausgewertet. Ein anschließendes Online-Beratungsgespräch mit einem in Österreich zugelassenen Arzt oder einer Ärztin ist optional und kann online gebucht werden. „Viele Kundinnen und Kunden möchten aktiv ihre Gesundheit unterstützten, wissen aber oft nicht, wo sie anfangen sollen. Die Selbsttests bieten wissenschaftlich fundierte Orientierung, damit unsere Kundinnen und Kunden im nächsten Schritt jene Produkte wählen können, die sie wirklich brauchen“, sagte Eva Paschinger, Teil der Geschäftsführung bei Bipa, bei der Testpräsentation am Dienstag.

Stich in die Fingerkuppe Das Blut wird über einen Fingerstich entnommen. Das ist eine einfache Methode, bei der mit einer kleinen Nadel (Lanzette) die Fingerkuppe angestochen wird, um ein paar Tropfen sogenanntes Kapillarblut zu gewinnen. Diese kommen in ein Röhrchen. Mithilfe von Erklärvideos und Anleitungen sollen Kundinnen und Kunden so Blutproben sammeln. „Man sieht die Nadel dabei nicht und benötigt etwa vier große Tropfen Blut, um ein Röhrchen zu füllen. Sollte zu wenig Blut im Röhrchen sein oder es beim ersten Mal nicht gelingen, erhält man einen Gutscheincode für ein zweites Mal, das kommt aber selten vor“, erklärte Fanni Schmidt, Geschäftsführerin von MavieMe. Je nach Test ist eine Auswahl an Werten enthalten. Der „Longevity-Check“ umfasst etwa unterschiedliche Lipidwerte wie Cholesterin, LDL, HDL, Triglyceride oder das Lipoprotein(a), kurz Lp(a), ein Wert, der Aufschluss über einen erblich bestimmten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt und den jeder einmal im Leben bestimmen lassen sollte. Erhöhte Lp(a)-Werte erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. „Das Lipidprofil zu erfassen, macht absolut Sinn, um eine kardiovaskuläre Risikovorhersage tätigen zu können. Es ist aber nur ein kleiner Baustein, um das individuelle Risiko einzuschätzen – nicht erfasst wird etwa, ob die Person unter Bluthochdruck leidet, ob sie raucht, ob es bereits Vorereignisse gab oder in der Familie Herz-Kreislauf-Ereignisse eingetreten sind etc. – das muss gemeinsam berücksichtigt werden, um eine klinische Gesamtentscheidung zu treffen“, sagt Gregor Hörmann von der Österreichischen Gesellschaft für Labormedizin und Klinische Chemie (ÖGLMKC). Das Lipidprofil sei nur ein Baustein und müsse mit anderen Risikofaktoren zu einer klinischen Gesamtentscheidung zusammengeführt werden. Der Name „Longevity-Test“ sei vielversprechend, Langlebigkeit habe aber nicht nur etwas mit dem kardivaskulären Risikoprofil zu tun.

Ärztliche Einschätzung vor Blutabnahme fehlt Hörman sieht die neuen Tests kritisch. „Für mich ist das fehlende ärztliche Gespräch vor der Blutentnahme ein großer Kritikpunkt. Es sollte ein Arzt feststellen, welche Vorerkrankungen beim Patienten und in seiner Familie vorliegen und aufgrund aktueller Untersuchungen entscheiden, welche Blutwerte Sinn machen. In den vorliegenden Testkits sind einzelne interessante Werte enthalten, aber viele andere fehlen, etwa eine Blutzuckermessung, die für die Einschätzung des kardiovaskulären Risikos relevant ist“, betont der Labormediziner. Die ausgewählten Werte würden nur ein „Spotlight“ bieten und könnten dafür sorgen, dass man entweder „unnötig beunruhigt ist oder sich in falscher Sicherheit wiegt, wenn nur ein Teil der empfohlenen Risikofaktoren abgeklärt wird“, so Hörmann. Um eine Eisenmangelanämie feststellen zu können, reiche es laut Hörmann beispielsweise nicht aus, Ferritin zu bestimmen, es brauche ein umfassenderes Blutbild mit zusätzlichen Werten sowie eine klinische Untersuchung.