Blutwäsche: Was ist dran an der Reinigung im Vollwaschgang?

Der Moderator wies damals darauf hin, dass man zu keinem Zeitpunkt die Apherese als Therapie empfohlen habe. Fakt ist: Insbesondere wird das vor genau hundert Jahren zum ersten Mal beschriebene Verfahren auffallend oft mit Long-Covid in Zusammenhang gebracht. Und man ist allerorts dran, Thesen und subjektive Erfolge wissenschaftlich zu untermauern, wie auch ein Blick in das Programmheft eines Apherese-Therapie-Seminars zeigt: „Studien, die zeigen sollen, ob und welche Patienten von der Immunadsorption, also der Entfernung fehlgeleiteter Antikörper , profitieren, werden mit Spannung erwartet.“ Organisiert wurde diese Zusammenkunft vom „Apherese Forschungsinstitut“, gegründet 1999.

Lange Geschichte Die Anfänge der Blutwäsche reichen aber ganze 100 Jahre zurück. Am 1. Januar 1925 veröffentlichte der Gießener Internist Georg Haas (1886–1971) unter dem Titel „Versuche der Blutauswaschung am Lebenden mit Hilfe der Dialyse“ einen kurzen Artikel, in dem er ein medizinisches Verfahren beschrieb, das bewies, dass Blutwäsche an Nierenkranken möglich und ohne jede Schädigung für den Patienten sei. Bis heute ist die Dialyse die bekannteste Blutwäsche – aber bei weitem nicht die einzige. Bei der Apherese (sowohl Dialyse als auch Apherese werden umgangssprachlich als Blutwäsche bezeichnet) werden schädliche Stoffe aus dem Blut entfernt bzw. ausgespült, das geschieht außerhalb des Körpers. Plasma und Blutrest gehen danach zurück an den Patienten. Hinlänglich erforscht und täglich angewendet wird die Apherese bei verschiedenen Autoimmunerkrankungen oder Fettstoffwechselstörungen.

Von Herzinfarkt bis Präeklampsie KURIER leben hat sich umgehört, was sich im klinischen Bereich gerade tut. Aus Innsbruck meldet Prof. Sebastian Reinstadler, dass eine Studie zur Wirksamkeit der Blutwäsche nach Herzinfarkt zur Senkung der Sterblichkeit im Plan sei. Konkret geht es um das Herausfiltern von CRP, ein Bluteiweiß, das bei einer Entzündung gebildet wird. Reinstadler kündigte eine Studien-Präsentation für 2026 an. Weiter zu Prof. Inge Herrmann von der ETH Zürich. „Das von uns entwickelte Verfahren wird magnetische Blutreinigung genannt. Wir haben es ca. im Jahr 2010 vorgeschlagen, 2013 in einem lebenden Tier gezeigt und seit 2017 gibt es eine Spin-Off Firma namens „hemotune“, die die Technologie in die Klinik bringt. Wir haben sie auch weiterentwickelt, um Bakterien oder Zellen zu entfernen, oder schädliche Faktoren in der Präeklampsie (Anm.: Schwangerschaftsvergiftung).“ Und während in den Kliniken geforscht wird, was zeit- und kostenintensiv ist, kann man auch nicht ignorieren, dass sich parallel dazu ein weiterer Markt auftut. Etwa Longevity- oder Health-Zentren, die teils an der Zulassung als Privatklinik arbeiten und sich traditionell mit Skepsis der Klinik-Kapazunder konfrontiert sehen.

Rot versus Weiß: Welche Aufgabe die Blutkörperchen haben Rote Blutkörperchen transportieren Sauerstoff durch den ganzen Körper. Sie sorgen dafür, dass jede Zelle gut versorgt ist.

Weiße Blutkörperchen sind Teil der Körperabwehr. Sie erkennen und bekämpfen Viren, Bakterien und andere Eindringlinge.

Wer sich für so ein Angebot interessiert, muss sich, das sollte selbstverständlich sein, informieren: Ist ein Arzt involviert? Gibt es eine professionelle Vor- und Nachbetreuung? Findet ein umfassender medizinischer Check statt? Denn: Wird Blut literweise aus dem Körper – und wieder zurück – geleitet, muss der Patient in gutem körperlichem Zustand sein. Wie realistisch sind die Erfolgsversprechen, wie wird dieser gemessen? Sprich: Es braucht dafür richtig Hausverstand. Prinzipiell steht aber einer oft auch prophylaktischen Behandlung, wie etwa dem Entfernen von Giftstoffen, nicht unbedingt etwas im Wege, die Gesundheitsbranche geht schlichtweg in diese Richtung. Und wer weiß, vielleicht arbeiten privater Sektor und Klinik auch irgendwann zusammen.