Blutkrebs - Erstmals vier Prozent als Stammzellspender registriert

Erstmals sind vier Prozent der heimischen Bevölkerung als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registriert. Das teilte der Verein "Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich" am Dienstag anlässlich des Weltblutkrebstages am 28. Mai mit. Für zehn Prozent der jährlich rund 400 Betroffenen in Österreich werden jedoch noch immer keine passenden Spender gefunden. Zwischen 16 und 45 Jahren kann man sich mittels eines einfachen Wangenabstrichs typisieren lassen.

Die Typisierungsrate ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen - von 3,2 Prozent im Jahr 2024 auf 3,6 Prozent 2025 und nun auf vier Prozent. "Dass wir heute die Vier-Prozent-Marke erreicht haben, ist das Ergebnis von unzähligen engagierten Menschen, die sich haben typisieren lassen, von Hunderten Typisierungsaktionen in ganz Österreich und von Jahren unermüdlicher Aufklärungsarbeit", berichtete Susanne Marosch, Obfrau von "Geben für Leben" in einer Aussendung.

Die Typisierungsrate ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen - von 3,2 Prozent im Jahr 2024 auf 3,6 Prozent 2025 und nun auf vier Prozent. "Dass wir heute die Vier-Prozent-Marke erreicht haben, ist das Ergebnis von unzähligen engagierten Menschen, die sich haben typisieren lassen, von Hunderten Typisierungsaktionen in ganz Österreich und von Jahren unermüdlicher Aufklärungsarbeit", berichtete Susanne Marosch, Obfrau von "Geben für Leben" in einer Aussendung.