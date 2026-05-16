Hoher Blutdruck: 15 Dinge, die viele unterschätzen

Bluthochdruck (Hypertonie) gehört zu den wichtigsten Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, Vorhofflimmern und Nierenschäden. Das Tückische daran: Viele Betroffene spüren lange nichts. Man kann sich leistungsfähig fühlen – obwohl Gefäße, Herz, Gehirn oder Nieren bereits belastet werden.

Der Welt-Hypertonietag am 17. Mai macht diesmal auf die Bedeutung von regelmäßigem und korrektem Blutdruckmessen aufmerksam, sein Motto: „Lass dich checken: Warum regelmäßiges Blutdruckmessen so wichtig ist!“.

Die Weltgesundheitsorganisation betont in ihrem aktuellen Hypertonie-Bericht, dass bessere Früherkennung, Behandlung und Kontrolle von Bluthochdruck zentrale Maßnahmen gegen vermeidbare Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind.

1. Bluthochdruck ist häufig – und oft unentdeckt

Nach aktuellen Angaben der Statistik Austria leidet in Österreich jeder Vierte an zu hohem Blutdruck, im höheren Lebensalter sogar jeder Zweite; viele wissen nichts davon. Ähnliche Muster zeigen sich international: Hoher Blutdruck bleibt oft lange unerkannt oder wird nicht ausreichend behandelt. Darin liegt das Risiko: Wer seine Werte nicht kennt, kann auch nicht gegensteuern.

2. Beschwerden sind kein zuverlässiges Warnsystem

Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen oder Druckgefühl können vorkommen – müssen aber nicht. Viele Menschen haben dauerhaft erhöhte Werte, ohne etwas zu merken. Das heißt: Auf Symptome zu warten, ist keine gute Strategie.

3. Spätestens ab 140/90 mmHg muss gehandelt werden

Die europäischen Leitlinien von 2024 unterscheiden strenger als früher: Werte unter 120/70 mmHg gelten als optimal, Werte von 120–139/70–89 mmHg bereits als „erhöht“, Bluthochdruck beginnt in der Praxis ab 140/90 mmHg.

4. Auch „nur leicht erhöht“ ist nicht egal

Werte zwischen 120 und 139 systolisch beziehungsweise 70 und 89 diastolisch sind noch kein klassischer Bluthochdruck. Sie zeigen aber: Der Körper bewegt sich in eine Richtung, die beobachtet werden sollte – besonders bei weiteren Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes, erhöhtem LDL-Cholesterin, Rauchen oder familiärer Belastung.