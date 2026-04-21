Blind mit 50: Jeder Fünfte hat erhöhtes Risiko

Etwa jeder Fünfte in Österreich raucht. Damit gehen zahlreiche Gesundheitsrisiken einher. Weniger bekannt ist allerdings, dass sich Rauchen auch auf die Augen auswirken kann. Rund 20 Prozent aller neuen Erblindungen ab dem 50. Lebensjahr gehen auf Tabakkonsum zurück. Darauf macht die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) aufmerksam. Rauchen zähle damit zu den größten vermeidbaren Risiken für die Augengesundheit.

Laut Studien erhöht Rauchen das Risiko für schwere Augenerkrankungen wie altersabhängige chronische Netzhauterkrankung (Makuladegeneration, AMD), Grünen Star und Gefäßverschlüsse teils um das Zwei- bis Vierfache. Auch Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft rauchen, entwickeln demnach häufiger Augenfehlbildungen und Sehstörungen.

„Während aber die Risiken für Herz und Lunge bekannt sind, wird der Einfluss des Rauchens auf das Sehvermögen in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich unterschätzt“, sagte die DOG-Expertin Teresa Barth von der Universitäts-Augenklinik Regensburg.