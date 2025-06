Schlaflos im Blaulicht - wie schädlich ist das Handy im Bett wirklich?

Der Trend in der Forschung geht aber auch in Richtung digitale Schlafmedizin: „Hörspiele, Meditationen oder Entspannungsübungen können Smartphones sogar zu einem nützlichen Helfer für besseren Schlaf machen“, so Schabus. In Deutschland sind derzeit drei Apps am Markt, die es Nutzern ermöglicht, ein Schlafgewohnheitstraining zu Hause zu absolvieren. Die vollen Kosten werden von der Krankenkasse übernommen.

In Österreich hinkt die Gesetzgebung noch hinterher. „Es wäre wünschenswert, dass sich etwas bewegt, denn hierzulande warten Betroffene sogar bis zu fünf Monate auf einen Termin im Schlaflabor“, so Schabus. Der Grundstein ist bereits gelegt: Das Start-up Nukkuaa der Uni Salzburg hat mit sleep² die erste österreichische App entwickelt, mit der die Schlafgewohnheiten verbessert und durch einen Sensor am Oberarm überprüft werden können.