Beziehungsstress: Dieser Faktor beschleunigt das Altern

Belastende Beziehungen erzeugen Stress – das ist bekannt. Neu ist, dass sich solche Belastungen womöglich auch messbar im Körper zeigen. Forschende haben dafür Daten aus einer Studie im Fachjournal *Proceedings of the National Academy of Sciences* ausgewertet, dabei zeigt sich: Jede schwierige Person zählt.

Die Forschenden fragten, welche Personen im sozialen Umfeld als besonders belastend erlebt werden – zum Beispiel, weil sie Streit anzetteln, Druck machen oder ständig Probleme verursachen.

Ergebnis: Rund 30 Prozent der Befragten berichteten mindestens eine solche Person in ihrem Umfeld.

Außerdem analysierte das Team sogenannte biologische Marker – also Messwerte, die Hinweise darauf geben, wie weit Alterungsprozesse im Körper bereits fortgeschritten sind. Dabei zeigte sich ein statistischer Zusammenhang:

Jede zusätzliche belastende Beziehung war mit etwa 1,5 Prozent schnellerem Altern verbunden.

verbunden. Das entspricht etwa neun Monaten zusätzlichem biologischen Alter.

Besonders deutlich war der Zusammenhang bei schwierigen Beziehungen innerhalb der Familie.

Wichtig ist jedoch: Die Studie beweist keine Ursache. Sie zeigt nur, dass belastende Beziehungen und schnelleres biologisches Altern gemeinsam auftreten.