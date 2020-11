Bestimmte Immunzellen hemmen Entzündungen bei Multipler Sklerose

Zuerst verglichen die Forschenden die Stuhlproben von MS-Betroffenen mit denen von gesunden Menschen. Sie stellten dabei fest, dass erstere IgA-B-Zellen im Darm tragen, die sich insbesondere gegen MS-typische Darmbakterien richten, wie die Uni Basel in einer Mitteilung schrieb. Danach analysierten sie die Rolle dieser Immunzellen im Krankheitsverlauf bei insgesamt 56 MS-Patienten. Demnach häuften sich die IgA-B-Zellen im Rückenmark von Betroffenen mit schubförmiger Multipler Sklerose. Ebenfalls stellten sie in Hirnproben von verstorbenen Patienten eine starke Anreicherung dieser speziellen Immunzellen in der Nähe von MS-bedingten Nervenschäden fest.

"Offenbar wandern diese Immunzellen aus dem Darm zu den Entzündungsherden im zentralen Nervensystem und schütten dort einen entzündungshemmenden Botenstoff aus", sagte Pröbstel. Das erkläre, warum sich die Erkrankung verschlimmere, wenn diese Immunzellen aus dem Blut entfernt würden.

Die Wissenschafter hoffen, dass die Forschungsergebnisse das Potenzial bergen, neue Therapieansätze entwickeln zu können. So könnte etwa ein Darmbakterien-Cocktail helfen, die IgA-B-Zellen zu mobilisieren.