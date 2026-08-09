Sieben Seen für kranke Kinder: Jetzt kann jeder mitschwimmen

Ausgerechnet am Gipfel eines Trail-Marathons begriff Bernhard Hengl, dass er am falschen Ort nach sich selbst gesucht hat. Er war gelaufen, weil er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Und weil er nach seiner Krebserkrankung (Morbus Hodgkin), nach Chemotherapie, Bestrahlung und dem Ende seiner Wasserballkarriere wissen wollte, wer er nun eigentlich wirklich ist. „An diesem Punkt realisierte ich: Ich bin kein Läufer, lass den Blödsinn“, erzählt er. Sein Element war nie der Berg, sondern das Wasser.

Dieser Moment liegt Jahre zurück, seither will der ehemalige Wasserball-Nationalteamkapitän mit seinem Projekt „The Alpine Seven“ sieben große Alpenseen der Länge nach durchschwimmen – mehr als 330 Kilometer insgesamt. Doch um den sportlichen Selbstzweck geht es ihm nicht: Er möchte damit Neurofibromatose, eine seltene genetische Tumorerkrankung, aus der Tabuzone holen und Spenden für den Verein NF Kinder sammeln. Jetzt können alle etwas beitragen.

Große Mit-Schwimm-Aktion

Am 22. August 2026 können Menschen überall auf der Welt seine Mission unterstützen: Beim ersten „The Alpine Seven – Community Swim“ haben die Teilnehmenden 24 Stunden Zeit, eine selbst gewählte Strecke zurückzulegen – im Schwimmbad, im See oder im Meer. Es gibt weder eine vorgegebene Route noch eine Mindestdistanz: Jeder Meter zählt.

Die Anmeldung erfolgt online, der Startbeitrag beträgt mindestens 15 Euro und geht zu 100 Prozent an NF Kinder. Nach der Registrierung erhalten die Teilnehmenden Zugang zu einem persönlichen Dashboard. Dort tragen sie ihre geschwommene Distanz selbst ein; eine Rangliste zeigt die Ergebnisse von Einzelpersonen und Vereinen. Es gilt das Fair-Play-Prinzip – bei außergewöhnlich langen Strecken sollte vorsichtshalber ein Foto des Trackers aufbewahrt werden.