Jedes Jahr erhalten weltweit 2,1 Millionen Menschen die Diagnose Brustkrebs. Bestimmte Bakterien könnten bei der Entstehung bösartiger Tumore im Brustgewebe eine Rolle spielen, schreiben Forscherinnen und Forscher nun im Fachblatt Cancer Research. Bakterien der Arten Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum und Escherichia coli könnten demnach DNA-Schäden fördern, Tumore wachsen lassen und Metastasen begünstigen. Vor allem ein Ungleichgewicht zwischen nützlichen und schädlichen Bakterien in Darm und Brust könnte mit Brustkrebs in Zusammenhang stehen, heißt es.

"Mikroben können das Verhalten von Krebs direkt beeinflussen" "Mikroben leben nicht nur in unserem Darm – und sie können das Verhalten von Krebs direkt beeinflussen", wird Dipali Sharma, Studienleiterin und Onkologin an der Johns Hopkins University in einer Aussendung zitiert. "Wir haben herausgefunden, dass eine Überfülle bestimmter pathogener Bakterien Entzündungen auslöst." Konkret werde durch das mikrobielle Ungleichgewicht ein bestimmtes Enzym namens Spermine Oxidase, kurz SMOX, aktiviert, welches das Erbgut der Zellen schädigen, die Reparatur der Zellen dadurch überlasten und so das Wachstum von Tumoren begünstigen könne. Über die Blockade des besagten Enzyms konnte in Laborstudien die Bildung von Tumorzellen verringert werden.