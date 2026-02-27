Herzgesundheit: Sind Mango und Avocado täglich das perfekte Ernährungs-Duo?
Weltweit sind rund 537 Millionen Menschen von Diabetes betroffen, davon allein in Österreich rund 600.000. Weitere 300.000 leiden hierzulande Schätzungen zufolge an Prädiabetes, der Vorstufe der chronischen Erkrankung.
Langfristig steigt durch die Stoffwechselstörung - etwa durch eine Schädigung der Gefäßinnenwände und eine beschleunigte Gefäßverkalkung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Von einem gefäßschützenden Effekt einer bestimmten Frucht-Kombination berichten nun Forscherinnen und Forscher im Journal of the American Heart Association. Demnach könnte die Kombination von Avocado und Mango Gefäßfunktion und Herzgesundheit bei Erwachsenen mit Prädiabetes unterstützen.
Gut für die Gefäße: Täglich eine Avocado und eine halbe Mango
Erwachsene mit Prädiabetes, die acht Wochen lang täglich eine Avocado und eine halbe Mango verzehrten, verzeichneten Verbesserungen der Blutgefäßfunktion und des diastolischen Blutdrucks – zwei wichtige Indikatoren für die kardiovaskuläre Gesundheit.
Eine Kontrollgruppe folgte einer ähnlichen Ernährung, wobei Avocado und Mango durch kalorienmäßig vergleichbare kohlenhydrathaltige Lebensmittel ersetzt wurden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Avocado-Mango-Diät zeigten im Vergleich signifikante Verbesserungen der Blutgefäßfunktion, die eine gesunde Durchblutung unterstützt, sowie des diastolischen Blutdrucks, einem wichtigen Faktor für die langfristige Herzgesundheit.
- Mangos sind reich an Ballaststoffen und eine gute Quelle für das Antioxidans Vitamin C, das Blutzuckerkontrolle, das Gewichtsmanagement und die allgemeine Herz-Kreislauf-Gesundheit unterstützen kann.
- Avocados sind botanisch gesehen Früchte und ebenfalls ballaststoffreich. Darüber hinaus liefert die Butterfrucht herzgesunde Fette sowie Kalium.
Die positiven Effekte traten ohne Veränderungen der Kalorienzufuhr oder des Körpergewichts auf, was darauf hindeutet, dass nährstoffreiche Früchte wie Avocados und Mangos die Herz-Kreislauf-Gesundheit ohne größere anderweitige Änderungen des Lebensstils unterstützen können.
An der Studie nahmen 82 allgemein gesunde Erwachsene im Alter von 25 bis 60 Jahren teil, die an Prädiabetes, Übergewicht oder Adipositas litten, Nichtraucherinnen bzw. Nichtraucher waren, vor der Studie keine spezielle Diät einhielten und keine schweren chronischen Erkrankungen hatten.
Kleine, nährstoffreiche Ergänzungen
"Diese Studie unterstreicht die Wirksamkeit von Strategien, bei denen die Ernährung im Vordergrund steht, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen", wird Britt Burton-Freeman, Ernährungswissenschafterin am Illinois Institute of Technology, in einer Mitteilung zitiert. Kleine, nährstoffreiche Ergänzungen könnten die Herzgesundheit fördern, "ohne dass strenge Regeln oder größere Ernährungsumstellungen erforderlich sind".
Die Avocado-Mango-Gruppe verzeichnete auch eine erhöhte Zufuhr an Ballaststoffen, Vitamin C und herzgesunden einfach ungesättigten Fetten. Ausgewählte Marker für die Nierenfunktion verbesserten sich ebenso. Markante Unterschiede bei Cholesterin, Blutzucker oder Entzündungswerten wurden nicht festgestellt.
Die Untersuchung wurde durch das National Mango Board und das Hass Avocado Board gefördert. Die beiden Interessenvertretungen hatten keinen Einfluss auf die Studienkonzeption oder die Ergebnisse, heißt es.
