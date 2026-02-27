Weltweit sind rund 537 Millionen Menschen von Diabetes betroffen, davon allein in Österreich rund 600.000. Weitere 300.000 leiden hierzulande Schätzungen zufolge an Prädiabetes, der Vorstufe der chronischen Erkrankung.

Langfristig steigt durch die Stoffwechselstörung - etwa durch eine Schädigung der Gefäßinnenwände und eine beschleunigte Gefäßverkalkung das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Von einem gefäßschützenden Effekt einer bestimmten Frucht-Kombination berichten nun Forscherinnen und Forscher im Journal of the American Heart Association. Demnach könnte die Kombination von Avocado und Mango Gefäßfunktion und Herzgesundheit bei Erwachsenen mit Prädiabetes unterstützen.

Gut für die Gefäße: Täglich eine Avocado und eine halbe Mango

Erwachsene mit Prädiabetes, die acht Wochen lang täglich eine Avocado und eine halbe Mango verzehrten, verzeichneten Verbesserungen der Blutgefäßfunktion und des diastolischen Blutdrucks – zwei wichtige Indikatoren für die kardiovaskuläre Gesundheit.

Eine Kontrollgruppe folgte einer ähnlichen Ernährung, wobei Avocado und Mango durch kalorienmäßig vergleichbare kohlenhydrathaltige Lebensmittel ersetzt wurden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Avocado-Mango-Diät zeigten im Vergleich signifikante Verbesserungen der Blutgefäßfunktion, die eine gesunde Durchblutung unterstützt, sowie des diastolischen Blutdrucks, einem wichtigen Faktor für die langfristige Herzgesundheit.