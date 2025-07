Aluminium wird in einigen Totimpfstoffen als sogenanntes Adjuvans eingesetzt, ein Hilfsstoff, der die Immunantwort verstärkt. Enthalten ist es unter anderem in Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten oder Hepatitis B. Obwohl diese Impfstoffe seit Jahrzehnten weltweit verwendet werden, gibt es immer wieder Bedenken wegen möglicher Langzeitfolgen, vor allem in Hinblick auf Allergien, chronische Autoimmunerkrankungen oder auch neurologische Besonderheiten wie Autismus oder ADHS.