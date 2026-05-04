Unerschütterlich sein: Wie man zu wahrer Gelassenheit kommt

Von Nicola Afchar-Negad Ein Wartezimmer beim Arzt. Eine Person rutscht sichtlich unruhig hin und her, nimmt eine Zeitschrift auf, legt sie kurz danach wieder hin, fischt das Handy aus der Jacke. Eine andere: tut nichts. In der heutigen Zeit wirkt so eine – zumindest nach außen ausgestrahlte – Ruhe fast schon verdächtig. Man könnte doch kurz die Emails checken oder Theaterkarten kaufen. Oder oder oder ... Es gehört zu den Paradoxien unserer Zeit, dass Menschen über mehr Möglichkeiten verfügen als jede Generation vor ihnen – und gleichzeitig eine wachsende innere Unruhe erleben. Termine verdichten sich, Informationen strömen ununterbrochen, Erwartungen steigen. Das Gefühl, reagieren zu müssen, wird zum Grundtenor des Alltags. Inmitten dieser Dynamik wirkt ein Begriff aus der antiken Philosophie überraschend modern: Ataraxie. Das griechische Wort bedeutet übersetzt Unerschütterlichkeit und meint eine Gelassenheit, die weder Gleichgültigkeit noch emotionale Abstumpfung ist. Einer, der sich damit ausführlich beschäftigt: der niederösterreichische Neurologe Dr. Christian M. Neuhauser. „Mich reizt daran, dass sie eine erstaunlich moderne Frage in einem sehr alten Wort bündelt: Wie kann ein Mensch innerlich ruhig bleiben, ohne abzustumpfen? Als Neurologe begegne ich täglich Menschen, deren Beschwerden nicht nur auf Befunden beruhen, sondern auch auf Anspannung. Aus Erwartungsangst, Kontrollverlust und innerer Überregung. Ataraxie ist deshalb für mich kein musealer Philosophenbegriff, sondern eine klinisch und menschlich hochaktuelle Idee.“

Bitte keine Selbstoptimierung! Circa 300 v. Chr. – so lange liegt sie zurück, die Begründung der stoischen Lehre. Die Stoiker sagten: Nicht die Dinge beunruhigen uns, sondern unsere Bewertung. Dazu Neuhauser: „Die Formulierung ist alt, aber neurobiologisch hoch plausibel. Zwischen Reiz und Reaktion liegt eben nicht nur ein Reflex, sondern ein Bewertungsprozess. Das Gehirn ordnet ein: Ist das gefährlich? Ist das kontrollierbar? Muss ich handeln? Diese kognitive Einordnung prägt wesentlich, wie stark unsere Stressreaktion ausfällt.“ Der Oberarzt des Landesklinikum in St. Pölten weiß: Gelassenheit wird allzu oft falsch assoziiert. „Mit Kühle, manchmal sogar mit Distanz, Müdigkeit oder weltabgewandter Harmlosigkeit. Ein gelassener Mensch fühlt aber nicht weniger, sondern wird von seinen Gefühlen nicht immer sofort fortgerissen. Gelassenheit ist keine Anästhesie oder das Ende der Leidenschaft, sondern Regulationsfähigkeit. Ich würde sogar sagen, dass emotional reife Personen oft gelassener wirken.“ Klingt alles gut und höchst erstrebenswert. An dieser Stelle kommt aber ein leider weit verbreiteter Irrtum ins Spiel. Die innere Ruhe – oder Unerschütterlichkeit – hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, die äußeren Reize runterzufahren. „Awareness“ oder „Me-Time“ sind Begriffe, die insbesondere in den sozialen Medien trenden – und recht schnell zur nächsten To-do-Liste werden. Stichwort Selbstoptimierung.

Die Philosophen hinter der Ataraxie Pyrrhon von Elis (360–270 v. Chr.), der Skeptiker. Er meinte: Wer ständig alles beurteilen will, macht sich selbst nervös. Wer Zweifel zulässt und nicht auf jede Frage sofort eine Antwort sucht, bleibt innerlich ruhig.

Epikur (341–270 v. Chr.), der Genießer der Einfachheit: Nicht Luxus, sondern einfache Freude macht glücklich. Schmerz und Angst vermeiden – so entsteht Gelassenheit. Einfach leben, einfach glücklich sein.

Die Stoiker (z.B. Zenon von Kition, 334–262 v. Chr.), die Praktiker: Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern unsere Bewertung. Kontrolle über die eigene Einstellung ist Kontrolle über die innere Ruhe.

Gelassenheit beginnt aber nicht dort, wo alles ruhig ist. Die meisten kennen es. Kaum ist es ruhig, tanzen die Gedanken Rumba, gehen wir Gespräche durch, zerpflücken wir Probleme. Dieses Muster wird mit dem Default Mode Netzwerk – kurz DMN – in Verbindung gebracht. Es ist das „Netzwerk des Nichtstuns“ und dient der mentalen Erholung, zumindest sollte das so sein. Ist es zu aktiv, starten negative Gedankenschleifen, ein perpetuum mobile des Grübel-Grauens. Neuhauser bestätigt die Relevanz des DMN und verdichtet die Erkenntnisse: „Erholung entsteht nicht bloß dadurch, untätig zu sein, sondern dadurch, dass das Gehirn zwischen Innen- und Außenfokus flexibel wechseln kann.“ Das funktioniert nicht bei jedem, weil Menschen „nicht mit demselben Nervensystem, derselben Biografie und denselben Erwartungsmustern in eine Situation gehen. Die Situation allein erklärt nie alles.“ In der neurowissenschaftlichen Stressforschung sei Kontrolle – und deren Verlust – ein Schlüsselthema.

In die Tiefe gehend Was passiert neurologisch gesehen, wenn wir innerlich unruhig werden? Dazu Christian M. Neuhauser: „Das Gehirn reagiert nicht nur auf die Außen-, sondern auch auf die Innenwelt. Innere Unruhe kann durch Erinnerung, Erwartung, Grübeln oder Körpersignale entstehen. Neurobiologisch spielen dabei vor allem limbische Systeme, insbesondere die Amygdala, das autonome Nervensystem, die Stressachsen und präfrontale Kontrollregionen eine Rolle.

Wenn Bedrohung antizipiert oder auch nur vermutet wird, steigen Wachheit, Muskeltonus, vegetative Aktivierung und gedankliche Engführung. Man ist dann nicht unbedingt objektiv bedroht, aber subjektiv im Modus „etwas stimmt nicht“. Das ist wichtig, denn das Gehirn reagiert nicht nur auf Tatsachen, sondern auf Bedeutungen. Innere Unruhe ist deshalb oft kein Zeichen von Schwäche, „sondern von einem Nervensystem, das Sicherheit nicht mehr überzeugend herstellen kann.“