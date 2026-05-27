Tigermücke: Studie zeigt Europas neue Risiko-Hotspots
Zusammenfassung
- Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Österreich und Europa aus und kann Viren wie Chikungunya, Dengue und Zika übertragen.
- Der Klimawandel begünstigt die Ausbreitung der Mücke und erhöht das Risiko für Chikungunya in neuen Regionen, besonders in gemäßigten Zonen.
- Vorbeugung im Alltag: Wasseransammlungen entfernen, Brutstätten beseitigen und auf Schutzmaßnahmen achten.
Sie ist klein, auffällig geringelt und erstaunlich anpassungsfähig: Die Asiatische Tigermücke ist längst kein exotisches Randthema mehr. In Österreich fällt sie derzeit vor allem als lästige, tagaktive Stechmücke auf.
Aus medizinischer Sicht ist sie deshalb relevant, weil sie unter passenden Bedingungen Viren wie Dengue, Zika oder Chikungunya übertragen kann. Laut AGES sind sie mögliche Überträger von über 20 verschiedenen Krankheitserregern.Das heißt nicht, dass jeder Stich gefährlich ist. Es heißt aber: Wo sich die Mücke etabliert, braucht es Aufmerksamkeit.
Darum geht es in einer neuen Studie im Fachjournal Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Die Forschenden wollten wissen, wie sich das weltweite Risiko für Chikungunya unter dem Einfluss des Klimawandels verändern könnte. Dafür betrachteten sie nicht nur Temperatur, Niederschlag und Höhenlage, sondern auch die mögliche Verbreitung jener Mückenarten, die das Virus übertragen: Aedes aegypti und Aedes albopictus – die Asiatische Tigermücke.
Diese spielt eine Schlüsselrolle: In den Berechnungen der Studie war sie der wichtigste Treiber für das Chikungunya-Risiko – deutlich wichtiger als die ebenfalls relevante Gelbfiebermücke.
Das ist auch deshalb zentral, weil die Tigermücke robuster ist, als man es bei einer „Tropenmücke“ erwarten würde. Sie kommt nicht nur in klassischen tropischen Gebieten zurecht, sondern kann auch gemäßigte Regionen besiedeln, wenn die Bedingungen passen. Laut Studie reagiert sie nicht nur auf Wärme, sondern auch auf Niederschlagsmuster und Winterbedingungen. Genau diese Kombination macht sie für Europa relevant.
Verschiebung nach Nord-Amerika und Europa
Aktuell stuft die Studie rund 21 Prozent der globalen Landfläche als potenzielles Risikogebiet für Chikungunya ein. Die Schwerpunkte liegen weiterhin in tropischen und subtropischen Regionen, etwa in Teilen Südamerikas, Afrikas sowie Süd- und Südostasiens.
Für die Zukunft zeigen die Modelle aber eine Verschiebung an den Rändern: Risikogebiete könnten sich nach Norden ausdehnen – unter anderem in Teile Nordamerikas, Ostasiens und Zentraleuropas.
Für Europa ist das keine Alarmmeldung, sondern eine Frühwarnung. Die Studie sagt nicht, dass Chikungunya flächendeckend nach Mitteleuropa kommen wird. Sie verweist darauf, dass in bislang weniger betroffenen Regionen Bedingungen entstehen, unter denen eine Übertragung wahrscheinlicher werden kann.
Das passt zur Einschätzung des ECDC: Chikungunya ist in der EU/EWR-Region nicht heimisch, lokale Übertragungen können aber auftreten, wenn infizierte Reisende das Virus einschleppen und vor Ort etablierte Aedes albopictus-Mücken vorhanden sind.
Verbreitung in Österreich
Auch Österreich ist in diesem Zusammenhang nicht ausgenommen. Die Asiatische Tigermücke wurde hier erstmals 2012 nachgewiesen; 2022 wurde die Tigermücke im Rahmen des AGES-Gelsenmonitorings erstmals in allen Bundesländern in Österreich gefunden.
Etablierte Populationen, die auch den Winter überstehen können, gibt es in Teilen von Wien, Graz und Linz. Städtische Wärmeinseln, Parks, Bewässerung und vor allem kleine Wasserstellen begünstigen ihre Ausbreitung. Mückenpopulationen werden im Rahmen des Gelsenmonitorings beobachtet.
Was das für den Alltag bedeutet
Wichtig: Die Tigermücke brütet nicht in großen Sümpfen, sondern in kleinsten Wasseransammlungen – im Blumentopfuntersetzer, in der Gießkanne, im verstopften Abfluss, im Spielzeug im Garten.
Laut AGES sind im Freien gelagerte Autoreifen mit angesammeltem Regenwasser besonders attraktiv. Wer solche Brutstätten entfernt, reduziert nicht nur lästige Stiche, sondern auch das theoretische Risiko, dass eingeschleppte Viren weitergegeben werden.
Die praktische Konsequenz ist unspektakulär, aber wirksam: weniger Brutstätten, bessere Überwachung, mehr Wissen in der Bevölkerung, um die Ausbreitung zu bremsen.
Welche Symptome?
Chikungunya selbst ist meist nicht tödlich, kann aber sehr belastend verlaufen. Typisch sind Fieber, Ausschlag, Muskel- und vor allem Gelenkschmerzen. Manche Betroffene haben länger anhaltende Beschwerden. Der Name der Krankheit verweist auf die gekrümmte Körperhaltung, die starke Gelenkschmerzen auslösen können.
Die Studie zeigt übrigens auch eine interessante Gegenbewegung: Extreme Erwärmung bedeutet nicht automatisch überall mehr Risiko. In manchen tropischen Regionen könnten Lebensräume für die Mücken bei zu großer Hitze wieder schrumpfen. Für gemäßigte Zonen ist jedoch entscheidend, dass mildere Winter und längere warme Phasen die Ausbreitung erleichtern können.
- Wasser aus Untersetzern, Kübeln, Gießkannen, Planen und Spielzeug regelmäßig entfernen.
- Gefäße nicht nur ausleeren, sondern auch auswischen: Eier können an den Innenwänden haften.
- Regentonnen dicht abdecken.
- Dachrinnen und Abflüsse kontrollieren.
- Bei starkem Auftreten: lange Kleidung, Repellents und Fliegengitter verwenden.
- Verdächtige Funde melden, wenn es regionale Meldeangebote gibt.
Die Asiatische Tigermücke ist kleiner als viele heimische Gelsen, schwarz-weiß gezeichnet und hat helle Streifen an den Beinen. Auffällig ist ein weißer Längsstreifen am Rücken. Sie sticht häufig tagsüber, besonders morgens und am späteren Nachmittag.
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