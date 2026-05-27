Tigermücke: Studie zeigt Europas neue Risiko-Hotspots

Sie ist klein, auffällig geringelt und erstaunlich anpassungsfähig: Die Asiatische Tigermücke ist längst kein exotisches Randthema mehr. In Österreich fällt sie derzeit vor allem als lästige, tagaktive Stechmücke auf.

Aus medizinischer Sicht ist sie deshalb relevant, weil sie unter passenden Bedingungen Viren wie Dengue, Zika oder Chikungunya übertragen kann. Laut AGES sind sie mögliche Überträger von über 20 verschiedenen Krankheitserregern.Das heißt nicht, dass jeder Stich gefährlich ist. Es heißt aber: Wo sich die Mücke etabliert, braucht es Aufmerksamkeit.

Darum geht es in einer neuen Studie im Fachjournal Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Die Forschenden wollten wissen, wie sich das weltweite Risiko für Chikungunya unter dem Einfluss des Klimawandels verändern könnte. Dafür betrachteten sie nicht nur Temperatur, Niederschlag und Höhenlage, sondern auch die mögliche Verbreitung jener Mückenarten, die das Virus übertragen: Aedes aegypti und Aedes albopictus – die Asiatische Tigermücke.

Diese spielt eine Schlüsselrolle: In den Berechnungen der Studie war sie der wichtigste Treiber für das Chikungunya-Risiko – deutlich wichtiger als die ebenfalls relevante Gelbfiebermücke.

Das ist auch deshalb zentral, weil die Tigermücke robuster ist, als man es bei einer „Tropenmücke“ erwarten würde. Sie kommt nicht nur in klassischen tropischen Gebieten zurecht, sondern kann auch gemäßigte Regionen besiedeln, wenn die Bedingungen passen. Laut Studie reagiert sie nicht nur auf Wärme, sondern auch auf Niederschlagsmuster und Winterbedingungen. Genau diese Kombination macht sie für Europa relevant.