Von Antibiotika bis Käse: Penicillium ist die Mikrobe des Jahres 2026

Die Mikrobe des Jahres 2026 heißt Penicillium. Mit der Wahl des Pinselschimmels würdigt die Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie (VAAM) eine Mikrobe, die nicht nur in der Medizin, sondern auch für den Käsegeschmack und viele weitere Anwendungen eine zentrale Rolle spielt.

Kaum ein anderer Mikroorganismus hat in den vergangenen 80 Jahren so viele Menschenleben gerettet – und tut dies bis heute. Der Weg zu dieser Bedeutung war von Zufällen geprägt: eine unbeabsichtigte Verunreinigung im Labor, eine verschimmelte Melone und Forschende, die genauer hinsahen und Fragen stellten.

1928 bemerkte der schottische Arzt Alexander Fleming auf einer Agarplatte ungewöhnlich wenige Bakterien. Ursache war ein Schimmelpilz, der sich unbemerkt ausgebreitet hatte. Fleming vermutete, dass dieser eine Substanz freisetzt, die Bakterien abtötet – heute wissen wir, dass Penicillin die Bildung der bakteriellen Zellwand blockiert. Der Pilz wurde später als Penicillium notatum identifiziert, die wirksame Substanz erhielt den Namen Penicillin.