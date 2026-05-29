Wann Gedächtnissorgen ernst genommen werden sollten

Den Namen kurz nicht parat haben, den Schlüssel öfter suchen oder einen Gedanken verlieren, bevor der Satz zu Ende ist. Solche Momente kennen viele Menschen – vor allem mit zunehmendem Alter.

Meist steckt nichts Dramatisches dahinter, doch wenn die Betroffenen selbst das Gefühl haben, geistig nachzulassen, stellt sich oft die beunruhigende Frage: Ist das noch normale Vergesslichkeit oder bereits ein frühes Warnzeichen?

Eine neue Analyse im Fachjournal Alzheimer’s Research & Therapy liefert dazu wichtige Hinweise. Forschende werteten Daten aus drei großen europäischen Bevölkerungsstudien aus – der deutschen LIFE-Adult-Study sowie zwei britischen Langzeitstudien. Insgesamt wurden 18.795 Menschen ab 60 Jahren berücksichtigt, die weder an Demenz litten noch deutlich messbare kognitive Einschränkungen hatten.

Im Mittelpunkt stand ein Phänomen, das Fachleute als subjektiv wahrgenommener geistiger Abbau bezeichnen. Gemeint ist: Menschen merken selbst, dass ihr Gedächtnis oder ihre Konzentration schlechter geworden ist, obwohl Tests noch keine klare Demenz oder schwere Beeinträchtigung zeigen.

Die Forschenden schauten dabei aber nicht nur darauf, ob jemand über Vergesslichkeit klagte. Entscheidend war, ob mehrere Hinweise zusammenkamen: etwa, dass die Gedächtnisprobleme erst in den vergangenen Jahren begonnen hatten, dass sie den Betroffenen Sorgen machten oder dass auch Angehörige Veränderungen bemerkten.

Diese Kombination wird als „SCD Plus“ bezeichnet. Diese soll helfen, jene Fälle besser zu erkennen, bei denen subjektive Gedächtnisprobleme möglicherweise mehr sind als die normale Altersvergesslichkeit.