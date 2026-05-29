Wann Gedächtnissorgen ernst genommen werden sollten
Zusammenfassung
- Viele ältere Menschen berichten über subjektive Gedächtnisprobleme, die oft keine Demenz bedeuten.
- Sogenannte SCD-Plus-Kriterien sind häufig und stehen im Zusammenhang mit Risikofaktoren wie Depression, Angst, Bluthochdruck und Diabetes.
- Gedächtnissorgen sollten ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden, da auch behandelbare Ursachen dahinterstecken können.
Den Namen kurz nicht parat haben, den Schlüssel öfter suchen oder einen Gedanken verlieren, bevor der Satz zu Ende ist. Solche Momente kennen viele Menschen – vor allem mit zunehmendem Alter.
Meist steckt nichts Dramatisches dahinter, doch wenn die Betroffenen selbst das Gefühl haben, geistig nachzulassen, stellt sich oft die beunruhigende Frage: Ist das noch normale Vergesslichkeit oder bereits ein frühes Warnzeichen?
Eine neue Analyse im Fachjournal Alzheimer’s Research & Therapy liefert dazu wichtige Hinweise. Forschende werteten Daten aus drei großen europäischen Bevölkerungsstudien aus – der deutschen LIFE-Adult-Study sowie zwei britischen Langzeitstudien. Insgesamt wurden 18.795 Menschen ab 60 Jahren berücksichtigt, die weder an Demenz litten noch deutlich messbare kognitive Einschränkungen hatten.
Im Mittelpunkt stand ein Phänomen, das Fachleute als subjektiv wahrgenommener geistiger Abbau bezeichnen. Gemeint ist: Menschen merken selbst, dass ihr Gedächtnis oder ihre Konzentration schlechter geworden ist, obwohl Tests noch keine klare Demenz oder schwere Beeinträchtigung zeigen.
Die Forschenden schauten dabei aber nicht nur darauf, ob jemand über Vergesslichkeit klagte. Entscheidend war, ob mehrere Hinweise zusammenkamen: etwa, dass die Gedächtnisprobleme erst in den vergangenen Jahren begonnen hatten, dass sie den Betroffenen Sorgen machten oder dass auch Angehörige Veränderungen bemerkten.
Diese Kombination wird als „SCD Plus“ bezeichnet. Diese soll helfen, jene Fälle besser zu erkennen, bei denen subjektive Gedächtnisprobleme möglicherweise mehr sind als die normale Altersvergesslichkeit.
Gedächtnisprobleme und Angst/Depression
Das Ergebnis: Rund 38 Prozent der untersuchten älteren Erwachsenen erfüllten diese SCD-Plus-Kriterien. Je nach Studie lag der Anteil zwischen 33 und 54 Prozent. Das zeigt zunächst: Gedächtnissorgen im Alter sind sehr häufig. Sie bedeuten aber nicht automatisch Alzheimer.
Auffällig war dennoch, dass SCD Plus mit mehreren bekannten Risikofaktoren für Demenz verbunden war. Dazu gehörten Depressionen, Angststörungen, Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen, Parkinson und ein früherer Schlaganfall. Auch Menschen mit etwas schwächerer Leistung in kognitiven Tests berichteten häufiger über entsprechende Gedächtnisprobleme.
Besonders deutlich zeigte sich der Zusammenhang mit Depression und Angst. Das ist wichtig, weil psychische Belastungen die Wahrnehmung der eigenen geistigen Leistungsfähigkeit stark beeinflussen können.
Wer depressiv oder ängstlich ist, erlebt Konzentrationsprobleme oft intensiver – und bewertet Gedächtnislücken möglicherweise als bedrohlicher. Umgekehrt können beginnende kognitive Veränderungen selbst Sorgen und Ängste auslösen; beides kann sich gegenseitig verstärken.
In einzelnen Studien zeigten sich zusätzlich Zusammenhänge mit Schlafproblemen, Hörproblemen und geringerer körperlicher Aktivität.
Auch das passt zu dem, was aus der Demenzprävention bekannt ist: Gehirngesundheit hängt eng mit allgemeiner Gesundheit zusammen. Blutdruck, Blutzucker, Herz-Kreislauf-System, Bewegung, Schlaf, Hören und seelisches Wohlbefinden sind keine Nebenschauplätze.
Ein Befund wirkt auf den ersten Blick überraschend: Rauchen war in der Gesamtauswertung scheinbar mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für SCD Plus verbunden. Daraus lässt sich jedoch kein Schutz ableiten.
Die Studienautorinnen und -autoren weisen selbst darauf hin, dass dafür wahrscheinlich methodische Gründe verantwortlich sind – etwa, dass ältere Raucherinnen und Raucher, die überhaupt an solchen Studien teilnehmen, eine besonders ausgewählte Gruppe darstellen. Rauchen bleibt ein klarer Risikofaktor für viele Erkrankungen, auch für Gefäßschäden und kognitive Verschlechterung.
Für den Alltag insgesamt wichtig: Wer über längere Zeit bemerkt, dass das Gedächtnis schlechter wird, sollte das ernst nehmen – nicht panisch werden, aber achtsam bleiben. Besonders dann, wenn die Veränderung neu ist, Sorgen macht oder auch anderen auffällt.
Eine ärztliche Abklärung kann helfen, behandelbare Ursachen zu finden: etwa Depression, Schlafstörungen, Hörprobleme, Schilddrüsenerkrankungen, Vitaminmangel, Nebenwirkungen von Medikamenten oder Stoffwechselprobleme.
Gedächtnissorgen sind per se kein Alzheimer-Beweis, sie können aber ein sinnvoller Anlass sein, genauer hinzuschauen – und jene Faktoren zu behandeln, die Gehirn, Gefäße und die Lebensqualität schützen.
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