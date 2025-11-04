Alzheimer-Bluttest kann Rückenmarkspunktion ersparen

In Österreich leiden derzeit rund 100.000 Menschen an Alzheimer. Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2050 auf 230.000 ansteigen und sich damit mehr als verdoppeln. Oft bleibt die Erkrankung jahrelang unentdeckt. Unter anderem, weil Patientinnen und Patienten meist versuchen, Symptome wie Gedächtnisstörungen, Orientierungsprobleme oder Sprach- und Ausdrucksschwierigkeiten als altersbedingte Vergesslichkeit abzutun und zu kaschieren. Oft erfolgt die Diagnose spät, wenn die Erkrankung bereits fortgeschritten ist. Im August wurde in Europa die zweite neuartige Antikörpertherapie zugelassen, die in einem frühen Krankheitsstadium ansetzt: Die beiden Präparate Lecanemab und Donanemab greifen die für Alzheimer ausschlaggebenden Ablagerungen im Gehirn direkt an und können, wie Studien zeigen, den Krankheitsverlauf im Frühstadium um rund 27 Prozent verlangsamen. "Lange Zeit war die Alzheimer-Diagnose sozusagen 'Schicksal'. Jetzt kann man erstmals in einem frühen Stadium der Erkrankung eine Verlangsamung erreichen", sagte Neurologin Katharina Millesi bei einem Hintergrundgespräch am Dienstag.

Bluttest auf Alzheimer weist Amyloidablagerungen nach Allerdings: Nur fünf bis 20 Prozent der Betroffenen kommen für eine Antikörper-Behandlung infrage. Sie müssen bestimmte Kriterien erfüllen, dürfen etwa keine blutverdünnenden Medikamente einnehmen. Und: Die Alzheimer-Diagnose muss gesichert sein. Die Diagnosestellung erfolgt in Österreich neben der klinischen Untersuchung über eine PET-Untersuchung (dreidimensionale Bildgebung, die auch Stoffwechselprozesse sichtbar macht, Anm.) oder über eine Untersuchung des Liquors, des Nervenwassers, über eine Rückenmarkspunktion. Millesi: "PET-Untersuchungen sind schwer verfügbar, es gibt nur wenige Termine. Die Rückenmarkspunktion birgt wiederum mögliche Komplikationen. Bei bis zu einem Drittel der Patienten kommt es etwa zu postpunktionellem Kopfschmerz, einem dumpfen, lageabhängigen Kopfschmerz. Zudem können Arthrose oder Verknöcherungen der Wirbelsäule die Punktion erschweren. Manchmal sind mehrere Versuche nötig." Millesi empfiehlt ihren Patientinnen und Patienten daher, zunächst den seit Anfang des Jahres verfügbaren Bluttest auf Alzheimer machen zu lassen. Dieser wird in Österreich exklusiv beim medizinisch-chemischen Facharztlabor labors.at mit mehreren Standorten in Wien angeboten. "Der Test kann nachweisen, ob Amyloid-Ablagerungen da sind oder nicht. Er erfolgt über eine einfache Blutabnahme und kann invasive Lumbalpunktionen oder aufwendige PET-Scans ersetzen und in jeder Arztpraxis durchgeführt werden", betonte Bernhard Mühl, Facharzt für medizinisch-chemische Labordiagnostik und geschäftsführender Gesellschafter von labors.at. Der sogenannte "Aß42/ß40"-Bluttest ist also ein Biomarker zur Diagnose von Alzheimer. "Pathologische Veränderungen lassen sich schon Jahre vor den ersten Symptomen nachweisen. Dies eröffnet ein entscheidendes Zeitfenster für therapeutische Interventionen", so Mühl.