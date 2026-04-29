Alzheimer: Veränderungen beginnen oft schon ab Ende 50

Subtile biologische Veränderungen, die mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung stehen, könnten bereits im späten fünften Lebensjahrzehnt beginnen – lange bevor es zu Gedächtnisverlust oder anderen klinischen Symptomen kommt. Das legt eine neue Studie der Mayo Clinic nahe, die im Fachjournal Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association veröffentlicht wurde.

Die Forscher analysierten Daten von 2.082 Teilnehmern der langjährigen Mayo Clinic Study of Aging. Untersucht wurden unter anderem Blutbiomarker, Gehirnbildgebung und kognitive Leistungsfähigkeit. Ziel war es, jene Lebensphasen zu identifizieren, in denen sich Alzheimer-typische Veränderungen beschleunigen und damit mögliche Zeitfenster für Früherkennung und Prävention aufzuzeigen.

Die Alzheimer-Krankheit, die häufigste Form der Demenz, betrifft allein in den USA rund 6,9 Millionen Menschen über 65 Jahre. Charakteristisch sind krankhafte Veränderungen von Proteinen wie Amyloid und Tau, die sich oft viele Jahre vor den ersten Symptomen entwickeln. Eine Heilung gibt es bislang nicht.

„Diese bevölkerungsbasierte Studie liefert einen umfassenden Überblick über altersbedingte Muster verschiedener Alzheimer-Biomarker, die im Blut und mittels Bildgebung gemessen wurden, sowie über die Kognition“, sagt Mingzhao Hu, Assistenzprofessor am Department für Quantitative Gesundheitswissenschaften der Mayo Clinic und Erstautor der Studie. „Durch die Schätzung des Alters, in dem Veränderungen der Gesundheitsmarker deutlicher sichtbar werden, zeigen die Ergebnisse, dass viele dieser Veränderungen tendenziell zwischen Ende 50 und Anfang 70 auftreten.“