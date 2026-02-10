Angst vor dem Alter kann Frauen schneller altern lassen

Ängste vor dem Älterwerden – insbesondere Sorgen um die eigene Gesundheit – können sich auf zellulärer Ebene auswirken und bei Frauen zu einer beschleunigten biologischen Alterung beitragen. Das zeigt eine Studie von Forschern der NYU School of Global Public Health, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Psychoneuroendocrinology. „Unsere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass subjektive Erfahrungen objektive Alterungsprozesse beeinflussen könnten“, sagte Mariana Rodrigues, Doktorandin an der NYU und Erstautorin der Studie. „Altersbedingte Ängste sind nicht nur ein psychologisches Problem, sondern können auch körperliche Spuren hinterlassen und reale gesundheitliche Folgen haben.“

Psychischer Stress kann epigenetische Veränderungen beeinflussen Viele Menschen empfinden das Älterwerden als belastend und sorgen sich um körperlichen Abbau, Krankheit oder den Verlust von Unabhängigkeit. Frühere Forschung hat bereits gezeigt, dass psychischer Stress über epigenetische Veränderungen – also Veränderungen der Genexpression – den Alterungsprozess beeinflussen kann. Ob jedoch speziell die Angst vor dem Altern selbst damit zusammenhängt, war bislang kaum untersucht. „Wir wissen aus früheren Untersuchungen, dass Angstzustände, Depressionen und die psychische Gesundheit im Allgemeinen mit einer Reihe von körperlichen Gesundheitsproblemen zusammenhängen. Bislang haben sich die Forscher jedoch nicht darauf konzentriert, ob es einen Zusammenhang zwischen der Sorge um das Altern und dem Alterungsprozess selbst gibt“, sagte Rodrigues. Das Forschungsteam wertete Daten von 726 Frauen aus der Midlife in the United States (MIDUS)‑Studie aus. Die Teilnehmerinnen gaben an, wie stark sie sich Sorgen über nachlassende Gesundheit, Attraktivität und Fruchtbarkeit machten. Zusätzlich wurden Blutproben untersucht, um die biologische Alterung mithilfe zweier epigenetischer Uhren zu messen.