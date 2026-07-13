Was eine zweite Sprache mit dem Gehirn macht

Mehrsprachigkeit könnte dem Gehirn helfen, langsamer zu altern. Darauf deutet eine neue Studie hin, die beim FENS Forum 2026 , dem Kongress der

Federation of European Neuroscience Societies, in Barcelona vorgestellt wurde. Demnach wirkten die Gehirne von Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen, im Vergleich zu ihrem tatsächlichen Alter jünger.

Mit zunehmendem Alter verändert sich die Vernetzung im Gehirn, Nervenzellen kommunizieren nicht mehr ganz so effizient miteinander, sowohl die Gedächtnisleistung als auch die Denkgeschwindigkeit können nachlassen.

Die Forschungsgruppe um Dr. Lucia Amoruso vom Basque Center on Cognition, Brain and Language in San Sebastián untersuchte nun, ob Mehrsprachigkeit mit solchen Alterungsprozessen zusammenhängen könnte.

Für die Analyse wurden Menschen aus dem Baskenland untersucht, die zwischen einer und vier Sprachen sprachen – darunter Spanisch, Baskisch, Französisch und Englisch.

Gehirn-Alterungsuhr

Zunächst entwickelten die Forschenden eine Art „Gehirn-Alterungsuhr“. Dafür nutzten sie Magnetoenzephalografie, ein Verfahren, das die Aktivität des Gehirns über winzige Magnetfelder misst. Mithilfe künstlicher Intelligenz wurde daraus abgeleitet, welche Hirnvernetzung für ein bestimmtes Alter typisch ist.

Anschließend verglich das Team bei einer weiteren Gruppe von 144 Personen das tatsächliche Alter mit dem berechneten „Gehirnalter“.

Das Ergebnis: Menschen, die zwei Sprachen sprachen, hatten im Schnitt Gehirne, die rund sechs Jahre jünger wirkten als jene von einsprachigen Personen. Bei drei Sprachen lag der Unterschied bei etwa sieben Jahren, bei vier Sprachen sogar bei rund 13 Jahren.