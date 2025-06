Fortschritt bei ALS: Gedanken werden zur Stimme

Neue Technologie im Einsatz

Was viele Betroffene in fortgeschrittenen Stadien erleben: Sie sind geistig vollkommen klar, können aber kaum noch sprechen oder sich mitteilen. Genau hier setzt eine neue Technologie an, die kürzlich in einer klinischen Studie der University of California, Davis getestet wurde – mit verblüffendem Erfolg: Ein ALS-Patient konnte mithilfe einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (Brain-Computer Interface, BCI) wieder sprechen, nicht über einen Bildschirm, nicht durch Tippen – sondern in Echtzeit, mit Betonung, Melodie und spontanen Einwürfen. Ein Computer übersetzt die Gedanken des Patienten direkt in gesprochene Sprache – nahezu ohne Verzögerung.