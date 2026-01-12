Adipöse Männer: dreifaches Post-Covid-Syndrom-Risiko

Sowohl nach dem Body-Mass-Index (BMI) als auch dem Verhältnis von Taillenumfang zu Körpergröße haben adipöse Männer ein bis zu dreifach höheres Risiko, nach einer SARS-CoV-2-Infektion an dem Post-Covid-19-Syndrom zu leiden. Das hat eine Studie mit 500 Wehrpflichtigen in Graz ergeben.

"Adipositas gilt als möglicher Risikofaktor für das Post-Covid-19-Syndrom", schrieben jetzt Reinhard Domanyi und seine Co-Autoren (Heeresspital Graz/MedUni Graz) im Journal of Clinical Medicine. Die meisten Studien dazu hätten den bekannten Body-Mass-Index (BMI) als Marker verwendet. Das Taille-zu-Körpergröße-Verhältnis (WhtR) dürfte allerdings als Indikator für zentrale Adipositas (Bauchfett) ein speziell für das Herz-Kreislauf-Risiko geeigneter Maßstab sein. Dabei wird einfach der Taillenumfang durch die Körpergröße dividiert. Ein Wert von mehr als 0,5 gilt als Risiko für Adipositas.