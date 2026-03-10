ADHS: Forscher identifizieren zwei Untertypen

ADHS ist in Hinblick auf die Gehirnstruktur keine einheitliche Erkrankung und lässt sich in zwei Untertypen einteilen. Zu dem Ergebnis kommen Forscher der Shandong First Medical University. Damit werden Beobachtungen von erkrankten Kindern bestätigt. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Details sind in General Psychiatry nachzulesen.

Strukturelle MRT-Daten Die Forscher haben die Gehirn-Scans von Kindern und Jugendlichen mit ADHS in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten untersucht. Dafür sind strukturelle MRT-Daten von 135 Teilnehmern mit ADHS und 182 neurotypischen, also gesunden Kontrollen, herangezogen worden. Das Team sich hat sich dabei auf das Volumen der grauen Substanz konzentriert. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Maßstab, der mit der Entwicklung und Funktion des Gehirns zusammenhängt.

ADHS hochgradig heterogen Auf den ersten Blick zeigt der Vergleich von erkrankten und gesunden Kinder keine eindeutigen Unterschiede bei der Struktur des Gehirns. Das dürfte erklären, warum frühere Studien zu ADHS häufig zu widersprüchlichen Ergebnissen gekommen sind. Laut den Wissenschaftlern ist der Grund dafür ganz einfach: ADHS ist hochgradig heterogen. Also können unterschiedliche Kinder sehr unterschiedliche Gehirnmuster aufweisen, die sich bei der gemeinsamen Analyse gegenseitig aufheben, heißt es. Mithilfe des maschinellen Lernens sind die Kinder mit ADHS, basierend auf ihrer Hirnstruktur, in Untergruppen aufgeteilt worden. Diese Analyse zeigt zwei klar abgegrenzte Untertypen. Jeder dieser verfügt bei den Veränderungen des Gehirns über eigene Muster und eigene Assoziationen mit dem Verhalten.