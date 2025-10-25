ADHS ist eine der häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Betroffene Mädchen und Buben haben ein erhöhtes Risiko, in der Schule weniger gut mitzukommen, Schwierigkeiten im sozialen Bereich und auch emotionale Probleme zu entwickeln. Neben Aufklärung und Psychotherapie können Medikamente die Auswirkungen der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung lindern. Methylphenidatpräparate (Ritalin, Medikinet) werden am häufigsten eingesetzt. Allerdings sorgen sich viele Eltern wegen diskutierter Spätfolgen: Wachstumsstörungen, aber auch Schäden am Herz und Veränderungen im Gehirn. Alexander Häge, Leiter der Arbeitsgruppe ADHS im Kindes- und Jugendalter am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, ordnet die Gefahren ein.

KURIER: Mit ADHS-Medikamenten läuft der Alltag in Familien mit betroffenen Kindern oft entspannter. Eltern haben auch Angst vor Spätfolgen, zum Beispiel, was das Wachstum betrifft. Alexander Häge: Viele Eltern sind kritisch bis ängstlich. Einige Studien legen nahe, dass Stimulanzien wie Methylphenidat das Wachstum von Kindern bremsen. Eine große Langzeitstudie zu dieser Fragestellung zeigte allerdings keine signifikanten Unterschiede in der Wachstumsgeschwindigkeit zwischen behandelten und unbehandelten Kindern nach zwei Jahren. Eltern klagen darüber, dass die Kinder schlecht essen. Unter der Gabe von Methylphenidatpräparaten kommt es häufig zu einer Appetitminderung. Eltern ängstigen sich, dass eine geringere Nahrungsaufnahme dazu führt, dass ihre Kinder nicht ausreichend wachsen könnten. Man muss die Kinder deshalb ärztlich engmaschig überwachen. Sollte eine Wachstumsverzögerung nicht mehr im Rahmen des Tolerablen liegen, muss überlegt werden, die Medikamente nicht mehr weiter zu verabreichen und auf eine andere Wirkstoffgruppe zurückzugreifen, zum Beispiel das Atomexetin aus der Gruppe der Nichtstimulanzien.