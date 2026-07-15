Abnehmspritze und Sex: Was GLP-1 mit der Lust macht

Sie regulieren den Blutzucker, mindern den Appetit, lassen Kilos purzeln und verändern damit oft weit mehr als nur eine Zahl auf der Waage. GLP-1-Medikamente wie Semaglutid oder Liraglutid sind aus der modernen Behandlung von Adipositas und Typ-2-Diabetes nicht mehr wegzudenken.

Wenn sich das Gewicht, der Stoffwechsel, der Hormonhaushalt, aber auch das Aussehen und Essverhalten so stark verändern, bleibt auch die Sexualität davon nicht unberührt.

Dabei stellen sich zwei Fragen: Wird die Lust größer, weil Menschen sich wohler fühlen, beweglicher werden, mehr Selbstvertrauen haben? Oder kann wird sie weniger, weil GLP-1-Medikamente womöglich auch andere Formen von Verlangen dämpfen?

Sexualität wichtig für die Lebensqualität

Univ.-Prof. Michaela Bayerle-Eder kennt diese Fragen aus ihrer täglichen Arbeit. Sie ist Endokrinologin, Diabetologin und Sexualmedizinerin an der MedUni Wien und behandelt u.a. Menschen mit Adipositas und Stoffwechselerkrankungen. „Ich unterhalte mich mit den Patientinnen und Patienten immer auch über die Sexualität“, sagt sie. Sie sei schließlich ein wesentlicher Aspekt der Gesundheit und Lebensqualität.

Zunächst ist zu sagen: Die Erkrankung Adipositas selbst kann die Sexualfunktion erheblich beeinträchtigen. Viszerales Fettgewebe wirkt auf die Gefäße, Hormone und die Insulinempfindlichkeit, dabei können die Durchblutung gestört, chronische Entzündungen gefördert und der Hormonhaushalt verändert werden.

„Adipositas ist eine schwere Erkrankung“, betont Bayerle-Eder. Wird sie nicht als solche anerkannt, besteht die Gefahr, dass Patientinnen und Patienten notwendige Behandlungen vorenthalten werden, nach dem Motto: „Nimm halt einfach ab.“ Sie wendet sich damit gegen das klassische Bild, Übergewicht sei schlicht eine Frage von Lebensstil oder mangelnder Disziplin. „Schuldzuweisungen muss man endlich lassen, weil die Stigmatisierung die Betroffenen zusätzlich belastet“, sagt Bayerle-Eder.

„Tödliches Quartett der sexuellen Dysfunktion“

Aus sexualmedizinischer Sicht ist Adipositas deshalb relevant, weil sie mit Erkrankungen einhergeht, die besonders häufig Sexualfunktionsstörungen verursachen: Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Gefäßschäden. Bayerle-Eder spricht vom „tödlichen Quartett der sexuellen Dysfunktion“. Übergewicht erhöhe das Risiko für Sexualfunktionsstörungen, bei Adipositas sei es zwei- bis dreifach erhöht.

Bei Männern ist dieser Zusammenhang besonders gut untersucht. Testosteron spielt für die Libido, Erektions- und sexuelle Reaktionsfähigkeit eine große Rolle, nicht nur im Penis, sondern auch im Gehirn und Rückenmark. Bei Männern mit Adipositas kann der Testosteronspiegel deutlich sinken. „Wenn Sie einen adipösen Mann sehen, kann es sein, dass jeder Zweite schon einmal eine Erektionsproblematik hatte“, sagt Bayerle-Eder.

Hier können GLP-1-Medikamente einen positiven Effekt haben – allerdings meist nicht direkt, sondern über den Umweg des Gewichtsverlusts und der besseren Stoffwechsellage. In unterschiedlichen Daten zeigte sich bei Männern unter GLP-1-Therapie ein Anstieg von Gesamt- und freiem Testosteron sowie eine Verbesserung der Hormonachse. Auch die erektile Funktion kann sich bessern, vor allem bei Männern mit Typ-2-Diabetes und Potenzproblemen.

„Der Nutzen kommt aber nicht direkt vom Medikament, sondern indirekt über den Gewichtsverlust und die metabolische Verbesserung“, sagt Bayerle-Eder.