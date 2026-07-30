Ozempic-Studie: Warum die Haare plötzlich ausfallen können

Beliebte Diabetes- und Abnehm-Medikamente wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro könnten das Risiko für Haarausfall leicht erhöhen. Das zeigt eine Studie, die im Fachjournal „The BMJ“ veröffentlicht wurde.

Forscher analysierten Gesundheitsdaten von mehr als 27.000 Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Patientinnen und Patienten, die sogenannte GLP-1-Rezeptor-Agonisten einnahmen, entwickelten häufiger Haarausfall als jene, die zwei andere gängige Diabetes-Medikamente verwendeten.

Im Vergleich zu den beiden anderen Diabetesmedikamenten war das Risiko erhöht: bei SGLT-2-Hemmern um 37 Prozent höher, im Vergleich zu DPP-4-Hemmern sogar um 68 Prozent. Betroffen war vor allem nicht-vernarbender Haarausfall, bei dem die Haarfollikel intakt bleiben und Nachwachsen möglich ist.