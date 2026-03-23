Abnehm-Medikamente: Risiko für Babys in der Schwangerschaft

Eine unbeabsichtigte Einnahme von Liraglutid oder Semaglutid in den Wochen unmittelbar vor oder zu Beginn einer Schwangerschaft war in einer Auswertung dänischer Daten mit verschiedenen Schwangerschaftskomplikationen assoziiert. Diese Zusammenhänge ließen sich jedoch – mit Ausnahme eines erhöhten Frühgeburtsrisikos bei Frauen mit Typ‑2‑Diabetes – auf andere Risikofaktoren zurückführen.

GLP‑1‑Agonisten, auch bekannt als "Abnehm-Spritzen", dürfen in der Schwangerschaft nicht angewendet werden. Grundlage dafür sind Tierstudien, bei denen unter diesen Wirkstoffen eine leicht erhöhte Rate von Abweichungen der normalen Entwicklung Ungeborener beobachtet wurde. Frauen im gebärfähigen Alter sollten daher eine Empfängnisverhütung anwenden, wenn ihnen GLP‑1‑Agonisten verordnet werden.

In der Versorgungspraxis wird dies offenbar nicht immer umgesetzt. Ein Forschungsteam um Henriette Svarre Nielsen von der Universität Kopenhagen identifizierte in den dänischen Daten 529 Schwangerschaften, bei denen Frauen in den 8 Wochen vor und nach der letzten Menstruation Liraglutid oder Semaglutid verschrieben bekommen hatten.

Nahezu alle Betroffenen waren übergewichtig oder adipös; 45 Prozent der Frauen unter Liraglutid und 47 Prozent unter Semaglutid litten an einem Typ‑2‑Diabetes. Dies entspricht den zugelassenen Indikationen, da GLP‑1‑Agonisten zur Behandlung von Adipositas und Typ‑2‑Diabetes eingesetzt werden.