31 Prozent der Österreicherinnen sind mit Brustgröße zufrieden

Vorsorgemuffel

Als besorgniserregend bewerteten die Forscher, dass mit ihrer Brustgröße unzufriedene Frauen auch angaben, weniger nach Veränderungen in ihrem Brustgewebe zu tasten. „Brustkrebs ist die Krebsart, die weltweit bei Frauen am häufigsten zum Tod führt und die geringe Überlebensrate wird mit einer niedrigen Wahrnehmung der eigenen Brüste in Verbindung gebracht“, sagte der leitende Wissenschaftler Viren Swami von der Anglia Ruskin University in Großbritannien. Auch das allgemeine Wohlbefinden und die Zufriedenheit über das eigene Äußere sei bei diesen Frauen geringer.

Small is beautiful

Die Vorstellungen über die ideale Brustgröße unterscheiden sich der Studie zufolge von Land zu Land. Frauen in Indien, Pakistan, Ägypten, dem Libanon und Großbritannien definierten den idealen Busen am größten im internationalen Vergleich. In Japan, den Philippinen, Deutschland, Österreich und Malaysia hingegen wurden vergleichsweise kleinere Brüste als wünschenswert bezeichnet. Trotzdem hätten hierzulande 45 Prozent gerne größere Brüste, 24 Prozent kleinere. 31 Prozent der befragten Österreicherinnen zeigte sich mit der Größe ihrer Brüste zufrieden. Zwischen Boden- und Neusiedler See wurden 229 Frauen befragt.