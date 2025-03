3.000 Kinder in Österreich haben Rheuma

Auch Kinder und Jugendliche und sogar Kleinkinder und Säuglinge können bereits rheumatische Erkrankungen haben. Rund 3.000 Betroffene bis zum jungen Erwachsenenalter fallen in Österreich darunter, berichtete Andrea Skrabl-Baumgartner von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz bei der Apothekertagung in Schladming. Die Schwierigkeiten liegen in der geringeren Häufigkeit im Vergleich zu Erwachsenen und daher in wenig zugelassenen Therapien.

Die Krankheitsbilder sind unterschiedlich. Vermeintlich gleiche Erkrankungen zeigen unterschiedliche Manifestationen, Komplikationen und Prognosen, erläuterte die Medizinerin. Kinder sollten deshalb nicht einfach als "halbe Erwachsene" angesehen werden. Das Diagnosespektrum umfasst über 400 entzündliche und nicht-entzündliche rheumatische Erkrankungen.