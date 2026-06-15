Nicht nur beim Menschen: Was Geburten im Tierreich so schwierig macht

Manche kommen winzig, blind und haarlos zur Welt, andere starten voll entwickelt ins Leben. Nicht immer läuft dabei alles nach Plan.

„Die Geburt bei Menschen ist sicher nicht leicht und ohne Komplikationen, aber auch bei anderen Säugern ist sie schwieriger als bisher gedacht“, sagt Nicole Grunstra. Die Forscherin am Department für Evolutionsbiologie der Uni Wien wertete für diese Erkenntnis jede Menge Literatur aus und machte Daten über Haus-, Nutz-, Wild- und Zootiere sowie über moderne Menschen und Jäger-Sammler-Gesellschaften vergleichbar. Ihre Studie erschien kürzlich in Biological Reviews.

Wie beim Menschen gibt es bei Tieren verschiedene Geburtskomplikationen

„Ähnlich wie bei Menschen gibt es im Tierreich verschiedene Geburtskomplikationen“, sagt Grunstra und verweist zunächst auf das häufige Missverhältnis zwischen den Körpermaßen des Jungen und der Anatomie der Mutter. So bleibt etwa der wegen des Gehirnvolumens großköpfige Schweinswal-Nachwuchs nicht selten im Weichgewebe des Geburtskanals stecken. Bei Mäusen und Schweinen dagegen kann der große Wurf mit kleinen Föten zum Problem werden: Blockiert ein Winzling in Schieflage den Ausgang, stirbt meist auch die Mutter an Vergiftung.