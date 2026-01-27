Forscher entdecken bisher älteste von Menschen genutzte Holzwerkzeuge

Ein internationales Forschungsteam hat in Griechenland die bisher ältesten nachweislich von Menschen benutzten Holzwerkzeuge entdeckt. Wie die Forscherinnen und Forscher im Fachjournal PNAS berichten, handelt es sich um einen etwa 430.000 Jahre alten Stock und ein ebenso altes kleineres Holzstück, wie die Universität Tübingen mitteilte. Den Expertinnen und Experten zufolge beweisen "deutliche Arbeits- und Abnutzungsspuren", dass sie von Menschen bearbeitet und anschließend verwendet wurden.

Stock aus Erlenholz Der aus vier Fragmenten bestehende Stock aus Erlenholz mit einer Länge von rund 80 Zentimetern sei wahrscheinlich zum Graben oder zum Ablösen von Baumrinde verwendet worden, hieß es. Das kleine Holzstück stamme von einer Weide oder Pappel und zeige ebenfalls Spuren menschlicher Bearbeitung sowie der potenziellen Verwendung als Werkzeug. Nach Angaben der Universität sind die beiden Fundstücke mindestens 40.000 Jahre älter als alle zuvor gefundenen menschlichen Holzwerkzeuge. Sie stammen aus der erst vor etwas mehr als zehn Jahren entdeckten Grabungsstätte Marathousa 1 auf der Halbinsel Peloponnes in Griechenland. Dort wurden unter anderem auch schon Steinwerkzeuge und Überreste eines zerlegten Urelefanten gefunden. Forscherinnen und Forscher gehen daher davon aus, dass es sich um einen Schlachtplatz handelt, der im sogenannten Mittelpleistozän am Ufer eines Sees lag.