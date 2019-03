Fesselnd: Kängururatten wehren Schlangen mit Ninja-Kick ab

Karate-Ratten in Aktion: Sucht man auf Youtube nach den Begriffen "kangaroo rat" ("Kängururatte") und "rattlesnake" (" Klapperschlange"), findet man auf einen Klick eine ganze Reihe von Videos. Sie alle dokumentieren ein fesselndes Phänomen.

Flucht mit Kick

Man würde meinen, dass ein Schlangenangriff für eine kleine Kängururatte den sicheren Tod bedeutet. Weit gefehlt.

Die Nager, die auch Taschenspringer genannt werden, wissen sich zu wehren. Wie die eingangs erwähnten Videos eindrucksvoll zeigen, reagieren die Ratten mit einer schnellen Sprung-Tritt-Kombination auf die angreifenden Kriechtiere. Binnen Millisekunden liegt die Schlange im Staub – die Ratte entkommt.

Das bizarre Fluchtverhalten der Ratten ist offenbar kein glücklicher Zufall. Wie Forscher der San Diego State University, der University of California at Riverside und der University of California at Davis in einem aktuellen Paper schreiben.