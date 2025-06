Trump vs. Musk: Die Psychologie hinter dem mächtigen Zerwürfnis

Psychologin Beate Wimmer-Puchinger sieht interessante biografische Parallelen: "Wenn man sich die Biografien der beiden Männer vor Augen führt, fällt auf, dass beide mit autoritären, patriarchalen Vaterfiguren aufgewachsen sind, die großen Druck auf ihre Söhne ausgeübt haben, was Erfolg anbelangt." Dies könne womöglich erklären, warum Trump und Musk ebenfalls einen oft abwertenden, aggressiven Verhaltensstil pflegen. "Wir wissen inzwischen, dass sich Erziehungsstile oft ins Erwachsenenalter durchschlagen. Erfahrungen aus der Kindheit können so ein Verhalten aber keinesfalls entschuldigen. Sie sollten ein Auftrag sein, sich damit auseinanderzusetzen."

Trump wurden in der Vergangenheit vielfach persönlichkeitsgestörte Züge attestiert. Etwa von Deutschlands bekanntester Psychologin Stefanie Stahl. Musk deutete vor einigen Jahren an, an einer bipolaren Störung zu leiden und erklärte kürzlich, Ketamin zur Behandlung seiner "depressiven Episoden" zu nutzen. Mutmaßungen darüber, inwieweit die Persönlichkeitsstrukturen der beiden mächtigen Männer in den aktuellen Konflikt hineinspielen, will Kastner nicht anstellen, betont aber: "Selbstkritik dürfte weder Trumps noch Musks Stärke sein. Radikale Zerwürfnisse werden befeuert, wenn man keine Selbstzweifel kennt, sich überlegen fühlt und sich nicht auf eine Mittellinie einigen kann. Wenn zwei extreme Positionen entstehen, findet man selten Wege zueinander."

Versöhnung schwer vorstellbar

Erschwert werde die Einschätzung von Trumps Aktionen durch sein oft – zumindest scheinbar – erratisches Verhalten: "Man tut sich bei ihm schwer, zu unterscheiden, welche Dinge er aus taktischen Gründen und welche er aus Überzeugung tut", sagt Kastner. Einen verdeckten Spielplan zugunsten höherer Ziele sieht die Psychiaterin in dem Konflikt mit Musk aber nicht. "Dafür geht es in dem Streit und in den Äußerungen gerade zu sehr ans Eingemachte."

Zwar hieß es am Freitag, dass ein Trump-Berater "Friedensgespräche" mit Musk führen wolle. Musk deutete in einem Antwort-Beitrag auf X an, dass eine Versöhnung mit dem Präsidenten im besten Interesse des Landes wäre. An eine echte Versöhnung der beiden glaubt Kastner nicht: "Auch angesichts dessen, dass ich mich nicht erinnern könnte, dass Trump nach Auseinandersetzungen nochmals mit irgendjemandem wieder zusammengefunden hätte."

Weissenberger schließt eine Annäherung nicht aus: "So irrational Trump und Musk auf viele Menschen wirken mögen, sie sind zuallererst Businessmänner. Ein Waffenstillstand ist möglich, sobald beide Seiten einen strategischen Vorteil wittern."