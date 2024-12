Silvester rund um die Welt: Wo der Tag beginnt und wo er endet

Die Welt fällt auseinander, mitten im Meer in ein Gestern und ein Heute oder ein Heute und Morgen. Es kommt ganz darauf an, in welche Himmelsrichtung man sich bewegt. Die Datumsgrenze bereitet Kopfzerbrechen. Sie verläuft durch den Pazifischen Ozean in der Nähe des 180. Längengrads. Wer sie überquert, landet an einem anderen Tag. Richtung Osten kommt er in den vorangegangenen Tag, Richtung Westen in den nächsten.

Die Datumsgrenze wurde im Anschluss an die Vereinbarung über den Greenwich-Meridian festgelegt. Aber schon im 14. Jahrhundert hatten Gelehrte ihre Notwendigkeit erkannt.