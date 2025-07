Copernicus: Heißester jemals in Westeuropa gemessener Juni

Der vergangene Monat war nach Angaben des EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der heißeste Juni in Westeuropa seit Beginn der Messungen.

Weltweit war der Juni 2025 demnach der drittwärmste Juni, knapp hinter dem Juni 2024 und beinahe so heiß wie der Juni 2023. Damit wurden bereits das dritte Jahr in Folge Rekord-Durchschnittstemperaturen gemessen. In Europa, das sich doppelt so schnell erwärmt wie der weltweite Durchschnitt, wurden besonders "extreme" Temperaturen gemessen.