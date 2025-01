Bedrohte Tierart aus Vietnam in heimischen Zoo eingezogen

"Mit ihrem Einzug setzen wir unser Engagement im Rahmen der 'Vietnamazing'-Kampagne, die auf den Schutz der hochbedrohten Arten in Vietnam aufmerksam macht, fort", berichtete Zoodirektor Andreas Artmann in einer Presseaussendung am Montag.

Riesenschnecke kommt

Auch die Vietnamesische Riesenschnecke wird in den kommenden Monaten im Aquazoo einziehen. Das größte terrestrische Weichtier in Südostasien spielt eine essenzielle Rolle im Ökosystem Asiens. Als Detritivore (Organismus, der sich von toten oder verwesenden Pflanzen oder Tieren ernährt), fressen diese Schnecken große Mengen an Laubstreu und beschleunigen damit den Nährstoffkreislauf in den tropischen Wäldern.