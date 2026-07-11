VW im Rückspiegel: Aufstieg und Fall einer Autolegende

Absatzkrise, Werkschließungen, 100.000 Arbeitsplätze weniger, radikale Neuausrichtung: Die Legende des deutschen Automobilbaus ist schwer ins Schleudern geraten und sucht einen Ausweg aus der wohl tiefsten Krise seiner Nachkriegsgeschichte. Wie konnte es mit dem deutschen Wirtschaftswunder auf vier Rädern so weit kommen? Ein Blick zurück zeigt: Volkswagen hat schon viele Krisen überstanden – von der NS-Vergangenheit über den Fast-Bankrott in den 1970ern bis zum Milliardendebakel und Imageverlust nach dem Dieselskandal. Doch diesmal könnte es anders sein. Denn in der aktuellen Krise geht es nicht nur um Management-Fehler oder konjunkturelle Einbrüche. Die deutsche Autoikone kann ihre bisher so erfolgreiche, „fossile“ Vergangenheit nicht länger fortschreiben und muss sich für die Zukunft neu erfinden, um nicht gänzlich an die Wand zu fahren. Erfahren Sie im folgenden Artikel samt großer, übersichtlichter Infografik, wie die Geschichte von Volkswagen begann

wie das Unternehmen zum Weltkonzern aufstieg

wie es nach dem Dieselskandal bergab ging und

was dem Unternehmen jetzt bevorsteht

Es begann elektrisch Das Elektroauto muss jedenfalls nicht neu erfunden werden. Denn die Historie von VW beginnt elektrisch. Schon 1898 konstruierte ein gewissen Ferdinand Porsche den Egger-Lohner-C.2 Phaeton, der von einem Elektromotor angetrieben wurde. Immerhin 25 km/h schnell war der Star der Pariser Weltausstellung 1900. Der Lohner-Porsche war jedoch mit zwei Tonnen viel zu schwer und seine geringe Reichweite frustrierte die Autofreaks rasch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Volkswagen Der Käfer 1935

Die Autogeschichte entwickelte sich daher in eine andere Richtung und war wie heute geprägt von weltpolitischen Ereignissen. Ein erschwingliches Alltagsauto, von den Nazis als „Volksauto“ gefordert, gelang mit dem VW Käfer, der sich perfekt für die Massenfertigung eignete. Für manch Autohistoriker gilt der Ingenieur Josef Ganz als Erfinder des Käfers. Ganz wurde jedoch als Jude verfolgt und flüchtete in die Schweiz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Volkswagen Fertigung Kaefer 1978 Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Reinhard Vogel Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Volkswagen Volkswagen Kaefer Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Volkswagen Forschung Produkte Kaefer Cabrio 1938 Käfer Cabrio 1938

Der Volkswagen als Symbol des Wirtschaftswunders Der „Kugel-Porsche“ wurde nach dem Krieg rasch zum Symbol des deutschen Wirtschaftswunders, das dank einer starken Autoindustrie für Vollbeschäftigung sorgte. Mit immer neuen Modellen, Übernahmen und Expansionen stieg VW neben Toyota zum größten Autobauer der Welt auf. Heute gehören zehn Automarken zum Konzern. Es werden weltweit rund 662.000 Menschen beschäftigt, 284.000 davon in Deutschland.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Volkswagen Käferproduktion 1973

Vertrauensverlust und Abstieg Der Niedergang des Autoriesen lässt sich nicht trennen vom schmutzigsten Kapitel in der Geschichte des Unternehmens und in der Geschichte der deutschen Autoindustrie überhaupt – dem Dieselskandal, der im September 2015 in den USA aufflog. VW baute in seine Fahrzeuge eine Abschalteinrichtung – später „Schummelsoftware“ genannt – ein, mit der Abgastests ausgetrickst werden konnten. Am Prüfstand war das Auto dann weniger schmutzig als auf der Straße.

Weltweit waren davon mehr als 10 Millionen Autos betroffen, allein in Deutschland 2,5 Millionen. Volkswagen kamen die Manipulationen teuer zu stehen. Die Kosten für jahrelange Rechtsstreitigkeiten und Entschädigungen beliefen sich bis Ende 2021 bereits auf mehr als 32 Milliarden Euro. Noch schlimmer: Das Vertrauen in die Marke war schwer erschüttert – vor allem in den so wichtigen Auslandsmärkten. Und bei vielen Konsumenten bis heute. Nach dem Skandal führten viele Städte Dieselfahrverbote ein, und der Ausstieg aus den Verbrenner-Motoren beschleunigte sich, der Vormarsch der Elektroautos nahm Fahrt auf.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/DPA/Patrick Pleul Der Dieselskandal kostete VW zig Milliarden

In den vergangenen Jahren wurde VW von der E-Autowelle aus und in China regelrecht überrollt. Zu teuer, zu langsam: Preiskampf, Innovationsdruck und De-Globalisierung lasten auf allen Marken und stellen das bisherige Geschäftsmodell infrage. Der Volkswagen muss jetzt richtig abbiegen.

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