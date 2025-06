Was unser Atemmuster über unsere Psyche aussagen könnte

Die Studie wurde am Weizmann Institute of Science in Israel mit 100 Probandinnen und Probanden durchgeführt. Sie wurden 24 Stunden lang mit tragbaren Sensoren ausgestattet, um den lebenswichtigen physiologischen Vorgang zu überwachen.

Pausen bis schnelles Ausatmen

So legten manche Teilnehmende sehr gleichmäßige Pause direkt vor jedem Einatmen ein, andere pausierten nur gelegentlich oder kaum merklich. Manche Menschen neigen offenbar dazu, sehr schnell auszuatmen oder häufiger zu seufzen als andere. Bei vielen Probandinnen und Probanden floss zudem zeitweise über ein Nasenloch deutlich mehr Luft als über das andere.

Die Atemmerkmale erwiesen sich außerdem als stabil. Knapp zwei Jahre nach der ersten Phase der Studie kehrten rund 40 Teilnehmende zurück, um weitere Messungen durchzuführen: Sie ließen sich genauso eindeutig anhand ihres Atems identifizieren wie zuvor.

Jack Feldman, Neurowissenschafter an der University of California in Los Angeles und nicht an der Studie beteiligt, zeigte sich gegenüber der New York Times interessiert an den Erkenntnissen. Die Untersuchung zeige einen interessanten neuen Aspekt des Atmens auf und belege auf überzeugende Weise, "dass wir sehr charakteristische Atemmuster haben". Das sei plausibel, denn die Atmung sei eng mit vielen Prozessen im Körper verbunden, die ebenfalls durchaus einzigartig sein könnten.