Assistierter Suizid: "Romantisierung sollte man unbedingt vermeiden"

Ein Interview über den geplanten assistierten Suizid des österreichischen Lehrers und Kolumnisten Niki Glattauer hat Österreich bewegt. Medien müssen sich die Frage stellen, wie Berichterstattung darüber gelingen kann.

Der Suizidforscher Thomas Niederkrotenthaler von der MedUni Wien befasst sich seit vielen Jahren mit den Auswirkungen von Medienberichten über Suizide. Im KURIER-Interview spricht der Vizepräsident der Internationalen Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) darüber, welche Grundsätze bei der Berichterstattung im Sinne der Suizidprävention zentral sind – und warum er den Umgang im aktuellen Fall als durchaus problematisch ansieht.

KURIER: In vielen Medienhäusern wurde dieser Tage diskutiert, wie mit dem Interview mit Niki Glattauer zu seinem geplanten assistierten Suizid umzugehen ist. Sie beschäftigen sich schon lange mit der medialen Berichterstattung über Suizide und deren Auswirkungen. Was ist Ihre Sicht der Dinge?

Thomas Niederkrotenthaler: Zuallererst gilt es natürlich der persönlichen Geschichte von Niki Glattauer und seiner Entscheidung Respekt zu zollen. Dass sich Medien fragen, wie mit dem Interview umgegangen werden soll, ist aber höchst wichtig. Denn wie Niki Glattauers Geschichte aufgegriffen wurde, ist schon sehr speziell und auch problematisch.

Inwiefern?

Grundsätzlich gelten in der medialen Berichterstattung über den assistierten Suizid die gleichen Grundsätze wie beim Suizid. Es ist also unter anderem besonders wichtig, darauf zu achten, dass es nicht zu einer Glorifizierung oder Romantisierung kommt oder zu vereinfachten Erklärungen gegriffen wird – etwa, dass der assistierte Suizid die einzige Möglichkeit für todkranke Menschen ist, würdevoll zu sterben. Das sollte unbedingt vermieden werden.

Es sollte nicht der Eindruck entstehen, assistierter Suizid sei alternativlos?

Richtig. Der Tod und das Sterben betreffen alle Menschen und diese Themen lösen in uns allen etwas aus. Oft sind es Ängste. Die Darstellung, dass der assistierte Suizid alternativlos sei und der natürliche Sterbeprozess im Vergleich dazu als sehr tragisch beschrieben wird, verstärkt diese Ängste. Und kann potenziell einen Werther-Effekt bedienen.

Also zur Nachahmung anregen?

Es kann zu einem Anstieg von assistierten Suiziden kommen, ja. Wenn Menschen eine schwerwiegende, terminale Diagnose erhalten, sind neben der Angst vor dem Autonomieverlust bei Fortschreiten der Krankheit oft auch Todeswünsche vorhanden. Aber in vielen Fällen werden diese Gedanken bewältigt, es gibt einen positiven Sterbeprozess und ein gutes Leben bis dorthin. Diese Realität wird in der aktuellen Berichterstattung nicht sichtbar. Im Gegenteil, es wird sogar als etwas ganz und gar Unmögliches dargestellt. Dabei bietet uns die moderne Palliativ- und Hospizmedizin selbstverständliche diese Möglichkeit.

Steht die Option jedem offen? In dem Artikel wird auch Kritik am Zweiklassensystem der österreichischen Gesundheitsversorgung geübt.

Diese Kritik ist berechtigt. Ich halte es nur für höchstproblematisch, sie in diesem Kontext als zentralen Entscheidungsfaktor zu bringen. Die Darstellung, dass es nicht möglich ist, in unserem Gesundheitssystem in Würde zu sterben, ist inkorrekt.