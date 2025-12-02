Zu Tode desinfiziert: Unheilbar kranke Ameisenpuppen lassen sich töten

Tödlich erkrankte Ameisenpuppen ändern ihren Geruch und werden daraufhin von erwachsenen Arbeiterinnen dermaßen gründlich desinfiziert, dass sie daran sterben, berichten die niederösterreichischen Insektenforscherinnen Sylvia Cremer und Erika Dawson. Damit verhindern die sozialen Insekten, dass sich infektiöse Krankheitserreger ausbreiten und die ganze Kolonie gefährden, erklären sie mit Kollegen in der Fachzeitschrift Nature Communications.

"Kranke Ameisenpuppen verheimlichen ihren Zustand nicht, sondern senden ein Alarmsignal", so die Forscherinnen vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg in einer Aussendung. Die Arbeiterinnen reagieren sofort: "Erst packen sie die tödlich erkrankten Puppen aus, dann beißen sie kleine Öffnungen in deren Haut, wo sie Ameisensäure auftragen", sagte Cremer: "Durch diese Behandlung werden die sich im Inneren der Puppe vermehrenden Krankheitserreger sofort abgetötet, doch auch die Puppe selbst übersteht den Desinfektionsprozess nicht."

Keine Selbstaufopferung "Würde eine todkranke Ameise ihre Symptome verstecken und schließlich hochinfektiös werden, würde nicht nur sie selbst sterben, sondern auch ein Großteil der Kolonie", so Dawson: "Was zunächst wie Selbstaufopferung wirkt, bringt also auch dem Tier einen Vorteil, das das Signal sendet, da es damit seine Verwandten schützt." Diese tragen die Gene (Erbmerkmale) der sich aufopfernden kranken Ameisen in die nächste Generation weiter. Die Ameisenpuppen signalisieren aber gleichsam nicht jeden Schnupfen. "Königinnen-Puppen können dank ihres starken Immunsystems Infektionen selber eindämmen und senden kein Warnsignal", so Dawson. Auch die Arbeiterinnen-Puppen alarmieren die Kolonie erst, wenn der Kampf gegen die Infektion im eigenen Körper verloren ist. Dadurch werden nicht unnötig Tiere geopfert, die eigenständig wieder gesunden.