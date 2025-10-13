Tiercoach: So finden Sie im Tierschutz den richtigen Vierbeiner

In Österreich schlägt das Herz für Katzen und Hunde, in fast jedem zweiten Haushalt bereichert ein Haustier das Leben. Nun zeigt eine Studie, dass rund ein Fünftel der online Befragten aktuell die Anschaffung eines tierischen Familienmitglieds überlegt. 55 Prozent denken dabei an Adoption und nicht an einen Kauf beim Züchter, heißt es im Report, der von Mars in Auftrag gegeben wurde. „Es ist immer eine gute Idee, sich bei der Suche nach einem Vierbeiner im Tierschutz umzuschauen“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, warum der persönliche Kontakt vor der Übernahme unabdingbar ist, und räumt mit dem Vorurteil der verhaltensauffälligen Waisentiere auf.

„Natürlich ist die Auswahl im Internet riesig. Interessenten sollten trotzdem die örtlichen Einrichtungen bevorzugen“, sagt Reitl. Der Import aus dem Ausland ist aufwendig, das Problem der Streuner mit einer Adoption nicht gelöst. Vor allem aber sind auch die heimischen Schutzhäuser voll mit liebenswerten Tieren, die eine zweite Chance verdienen. Im persönlichen Kontakt fällt die Wahl leichter Darüber hinaus fällt die richtige Wahl im persönlichen Kontakt leichter. Wer nicht nach Foto und Kurzbeschreibung geht, kann seine Entscheidung vor Ort in mehreren Besuchen absichern. Die Vermittler können ausführlich Auskunft über den Charakter des Wunschkandidaten geben. Bei Hunden sind Probespaziergänge erwünscht, auch Katzen und Kleintiere können live beobachtet und gestreichelt werden. Nicht zuletzt sind die Tiere in der Regel veterinärmedizinisch untersucht, geimpft, gechippt und kastriert. Laien können sich überzeugen, dass das Fell glänzt, die Augen klar und die Zähne – vor allem von Kaninchen – in Ordnung sind.