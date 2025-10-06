Tiercoach: Wie man den passenden Hund findet

Viele angehende Hundebesitzer erwarten von einem vierbeinigen Neuzugang vor allem Freude und Spaß. Doch ein Welpe kann auch belasten. Das geht aus einer Umfrage des Royal Veterinary College in London hervor. Der zufolge gab mehr als ein Drittel der erwachsenen Hauptbetreuer an, dass die Haltung fordernder war als erwartet. Vor allem Mütter spürten die zusätzliche Verantwortung. Unerfahrene Erstbesitzer beklagten, dass sich ihre Kinder weniger um das Haustier kümmerten als zuvor vermutet. Insgesamt unterschätzten viele den zeitlichen Aufwand, andere kamen mit dem Verhalten des Vierbeiners nicht zurecht. „Ein Hund ist arbeitsintensiv. Man muss viel Zeit investieren – wie in ein kleines Kind“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt zum Welthundetag am 10. Oktober, wie der Wunsch nach einem „besten Freund“ am ehesten Wirklichkeit wird.

„Es ist sinnvoll, sich vor der Anschaffung eingehend mit dem Thema Hund zu beschäftigen“, rät Reitl von spontanen Aktionen ab. Züchter können ebenso Auskunft geben wie Hundetrainer oder Tierärzte. Ist ausreichend Zeit und Geld für ein Haustier vorhanden? Geklärt werden muss, welcher Charakter am besten zum eigenen Alltag passt. Soll es ein Kinderfreund sein, eine Sportskanone oder ein Arbeitstier? Auch die Fragen nach dem Gassigehen, der Fellpflege und der Urlaubsvertretung müssen beantwortet sein. Ist ausreichend Budget für Futter, die Gesundheitsvorsorge und die Behandlung von (rassetypischen) Krankheiten vorhanden? Aussehen darf bei der Wahl nicht im Vordergrund stehen; Hunde werden bis zu 16 Jahre alt.