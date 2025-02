Die Gewerkschaft Verdi will mit einem zweitägigen Warnstreik am Münchner Flughafen am Donnerstag und Freitag Druck in den Tarifverhandlungen in öffentlichen Dienst machen. Sie gehe von starken Beeinträchtigungen aus, da unter anderem Sicherheitskontrollen und Bodendienste betroffen sind, sagte Manuela Dietz von Verdi.

Der Flughafen Wien empfiehlt Reisenden auf betroffenen Routen, sich mit ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter bezüglich ihrer gebuchten Flüge in Verbindung zu setzen. Da es noch keine offiziellen Informationen zu dem Streikaufruf am Münchner Flughafen gebe, könne die AUA auch keine relevanten Informationen über die möglichen Auswirkungen auf den Flugbetrieb geben, teilte die Fluglinie mit.